La Solonetu Nou s-a desfășurat duminică, 16 septembrie, cea de-a XIII-a editie a ʺSărbătorii Roadelor – Dozynkiʺ. Aceasta este o sarbatoare populara legata de obiceiurile de multumire pentru incheierea secerisului si a lucrului in camp, precum si pentru roadele culese. Sarbatoarea se organizeaza in semn de recunostinta lui Dumnezeu pentru roadele de peste an. Manifestarile au inceput la ora 11:00 cu Sfanta Liturghie solemna oficiata de preotii din decanatul de Bucovina, dar si preoti din Polonia, unde s-au sfintit painile si cununile si s-au depus daruri.Ca in fiecare an, fiecare comunitate a avut un stand de prezentare a roadelor unde gospodarii au expus roadele pamantului si au prezentat preparatele cele mai frumoase, bune si gustoase. ”Pe aceasta cale multumim tuturor care s-au implicat, presedintilor de organizatii si membrilor acestora, preotilor, gospodarilor deoarece au fost mult peste masura asteptarilor noastre”, a declarat președintele Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher.

Muzică de calitate și bucate ”nestemate”

La spectacolul folcloric au participat Kapela „Pieczarki” din Małopolska – Polonia, orchestra tinerilor suflători din Skawa – Polonia, precum si ansamblul „Sołonczanka” din Solonețu Nou. Sărbătoarea Roadelor din Solonețu Nou este o excelentă ocazie de a cunoaște comunitatea poloneză din România, vecinii ei și chiar Polonia însăși. Atunci Polonia poate fi simțită, văzută și chiar „gustată”.

Actual este sărbătoarea agricultorilor care mulțumesc pentru roadele culese și, din fericire, a pierdut caracterul ideologic din perioada comunistă. Inseparabil legate de această sărbătoare sunt Sfintele Liturghii solemne, în timpul cărora se sfințesc pâinea și cununile și se depun daruri. Sărbătoarea Roadelor s-a încheiat cu un festin popular cu etalare şi degustare de produse, feluri de mâncare, concerte și petrecere populară.

”Sărbătoarea Roadelor” onorată de prezența unor oaspeți de prim rang

La eveniment au participat: senatorul R.P. Andrzej Pająk – membru al Comisiei pentru Problemele Emigraţiei şi Legătura cu Polonezii din diaspora, delegatia din Voievodatul Podkarpacie condusa de Ewa Draus – consilier, delegatia din Voievodatul Podkarpacie condusa de Witold Kochan – director al Cancelariei Consiliului de Conducere, militari ai schimbului III ai Contigentului Militar Polonez condusi de comandantul maj. Marcin Szulewa, Nicolae Sava – viceprimarul comunei Cacica, Victoria Longher – deputat din partea minoritatii polone in Parlamentul Romaniei, Ghervazen Longher – presedintele Uniunii Polonezilor din Romania, profesori universitari din Polonia si Romania, precum si membrii comunitatilor de polonezi din Cacica, Gura Humorului, Solonetu Nou, Zlotnic (Polonia), Poiana Micului, Plesa, Paltinoasa, Moara, Iasi, Constanta, Bucuresti, Suceava, Siret, Vicsani, vecinii nostri romani din Pirtestii de Sus, si cei ucraineni din Cacica.

Copiii au avut ocazia sa participe la un concurs cu premii la care cei mai buni au putut castiga 5 tablete. De asemenea, ei au fost animati de Teatrul ʺCzwarte Miastoʺ din Gdynia, Polonia.

Ghrvazen Longher: ”Mă bucur foarte tare că aici este atât de multă lume din România, Polonia, Ucraina și din alte colțuri ale lumii”

”În an Centenar atât pentru România cât și pentru Polonia sărbătorim ziua recoltei la Solonețu Nou și mă bucur foarte tare că aici este atât de multă lume din România, Polonia, Ucraina și din alte colțuri ale lumii. Un oaspete deosebit este monseniorul Ionuț Streja de la Vatican care a venit să sărbătorească alături de noi. Ne bucurăm de muzica poloneză tradițională modernizată, de ansamblurile folclorice și de faptul că lumea este fericită”, a spus Ghervazen Longher.

Deputat Victoria Longher: ” Aici Polonia poate fi simțită, văzută și chiar gustată”

”Astăzi aducem mulțumiri bunului Dumnezeu pentru roadele cu care ne-a binecuvântat de-a lungul anului. Este o zi deosebită pentru noi polonezii din România deoarece toate comunitățile poloneze dar și alte naționalități vecine români și ucraineni participă cu standuri pline de bunătăți specifice fiecărei zone în parte și pentru asta le mulțumim. Sărbătoarea roadelor din Solonețu Nou este o excelentă ocazie de a cunoaște comunitatea poloneză din România, vecinii ei și chiar Polonia însăși. Aici Polonia poate fi simțită, văzută și chiar gustată”, a declarat la rându-i deputata Victoria Longher.