Astăzi a debutat la Câmpulung Moldovenesc Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene” aflat la a XXXII-a ediție. La evenimenul de tradiție care se desfășoară pe platoul central din Câmpulung Moldovenesc în perioada 23 și 25 iulie participă zeci de trupe din Polonia, Ucraina, România, Ungaria și Republica Moldova. Acestea au putut fi admirate în toată splendoarea de localnicii și turiștii aflați în număr mare în municipiul de la poalele Rarăului la parada portului popular care a deschis Festivalul. La deschidere au fost prezenți primarul Mihăiță Negură și președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur.

“Ne-a despărțit un an de zile, un an greu, în care toți am trecut prin momente dificile. Iată că în acest an legislația ne permite să organizăm evenimente de acest gen, în aer liber. Salut participarea tuturor turiștilor care ne vizitează stațiunea de interes național Câmpulung Moldovenesc și profit de ocazie să vă spun ce evenimente vor mai fi la noi în perioada următoare.

Săptămâna viitoare vă invit la cel mai mare ultramaraton montan – Ultra Rocks, de 115 km pentru femei și 200 de km pentru bărbați, la care participă peste 1000 de alergători din 18 țări. În perioada 7-8 august va fi etapa a III-a la drift, pe TransRarău, cu o expoziție a mașinilor de drift pe platoul central din fața Casei de Cultură. În perioada 26 -29 august va fi cea de-a VI-a ediție a Festivalului Câmpulung Film Fest. Toamna acestui an o vom încheia cu noi ediții ale Festivalului Drumul Lemnului și Târgului Lăptarilor și prima etapă a Raliului Bucovinei”, a transmis primarul de Câmpulung.