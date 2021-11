Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a anunțat că lemnele de foc vor fi mai ieftine în această iarnă după ce propunere legislativă pe care a inițiat-o pentru reducerea TVA-ului de la 19% la 5% pentru lemne de foc a fost votată în Camera Deputaților. ”Astăzi, toți colegii deputați au susținut această inițiativă și a devenit lege. Avem o criză energetică în curs – prețurile la gaze și curent electric au crescut exponențial. Prețul la lemne de foc s-a dublat de la an la an. Acest lucru a lovit fix în familiile cele mai vulnerabile. M-am asigurat că prin acest demers legislativ va scădea prețul la lemnul de foc și se vor reduce cheltuielile cu utilitățile în gospodării şi vom proteja populaţia care cumpără lemn de foc, de tendinţele speculative, prin preţul mare la care se comercializează în prezent. Iarna se anunță foarte grea, iar fără un ajutor din partea statului, foarte multe familii care-și încălzesc casa cu lemne de foc vor tremura în case de frig. Mă bucur că, în Parlament, în doar câteva zile am votat și legea consumatorului vulnerabil, am acordat și compensări la facturile de gaz și energie electrică, iar astăzi ajutăm și familiile care se încălzesc cu lemne de foc să treacă mai ușor peste iarnă”, a declarat Șoldan.

El a mai spus că la cabinetul său parlamentar din județul Suceava a primit zeci de persoane care i-au solicitat în mod expres să susțină acest proiect de lege. ”Deși suntem într-o zonă în care avem păduri, lemnul de foc era din ce în ce mai greu de găsit la un preț convenabil. Sperăm că această iarnă va fi mai ușoară pentru miile de familii din județul nostru care se încălzesc încă la foc cu lemne”, a încheiat parlamentarul social democrat.