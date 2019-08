Drumul din localitatea Pleșa peste Obcina Mare care va scurta semnificativ distanța între Solonețu Nou și Gura Humorului va fi asfaltat. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, sâmbătă, 31 august, la un eveniment important din sânul comunității poloneze, Sărbătoarea Roadelor de la Solonețu Nou. ”Vestea bună pe care astăzi am ținut să le-o aduc comunității poloneze din județul Suceava este asfaltarea drumului de la Pleșa care leagă Solonețu Nou de Mănăstirea Humorului. Este o investiție pentru care am alocat fonduri iar licitația a fost adjudecată de firme din Suceava, Conbucovina și Florconstruct. Urmează autorizația de construcție și mai avem un aviz de la E.On pentru că trebuie să mutăm un stâlp de electricitate însă va scurta destul de mult distanța între Soloneț și Gura Humorului această trecere peste Obcina Mare. În rest am fost și rămân alături de minoritatea poloneză de celelalte minorități care trăiesc în prietenie și armonie cu românii. E un exemplu de bună conviețuire ce se întâmplă aici și nu am decât să-i salut, să-i prețuiesc”,a declarat Flutur.