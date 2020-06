Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că au fost demarate procedurile pentru obținerea avizelor și racordarea efectivă a cartierului Burdujeni sat la gazul metan. ”În tot răul a fost și un bine cu acest coronavirus. Au fost săptămâni în care s-a lucrat în liniște la magistrala de gaz care vine de la fostul IRIC și merge până la primăria Suceava acolo unde se montează o stație SRS de presiune redusă. Urmează să se monteze stația pe poziție. S-au terminat în mare parte lucrările și mai trebuie să se facă racorduri la magistrală în curte la IRIC. Iată că vom avea îndeplinite condițiile să aducem efectiv gazul metan în Burdujeni sat. Vom continua lucrările pe strada Plevnei pentru a ne intersecta cu celelalte 13 străzi pe care e dus gazul metan”, a explicat Lungu.

El a subliniat că își dorește să tragă gazul metan în zona școlii 6 precizând că va discuta cu constructorul acest aspect dar și pe strada Căpitan Grigorie Andrei care duce la autobaza diviziei de transport electric a municipalității. ”Încet încet ajungem cu gazul în tot cartierul Burdujeni sat pe cele 33 de străzi dar deocamdată constructorul a lucrat la magistrală și cei care stau în zonă au văzut săpăturile. Mă bucur că am putut să le facem pentru că traseul era delicat cu spațiul îngust iar strada are multe utilități dar s-a găsit soluția tehnică pentru a se putea ajunge la IRIC cu magistrala de gaz”, a spus primarul care a adăugat: ”Nu vindem iluzii. În acest an va ajunge gazul metan în Burdujeni sat și o să anunțăm ce străzi vor fi racordate”.