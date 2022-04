Primarul Ion Lungu a anunțat astăzi că municipiul Suceava a fost selectat între cele 100 de orașe europene inteligente și neutre din punct de vedere climatic pînă în anul 2030. Din România au fost selectate 3 orașe respectiv București,Cluj Napoca și Suceava ,din cele 13 orașe care au depus aplicatii, totalul aplicațiilor depuse la nivel european au fost in număr de de 377. ”Greul abia acum incepe. Următoarea etapă este de întocmire, semnare și implementare de fiecare oraș selectat a „Climate Cyty Contract”. În primul apel al Misiunii „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”, bugetul pentru orașele selectate este de 117 milioane euro. Acțiunile în cadrul proiectului vor acoperi o gamă largă de subiecte, cum ar fi planificarea, proiectarea urbană pentru orașe neutre din punct de vedere climatic,mobilitatea urbană durabilă, zone cu energie pozitivă și curată. Alăturându-se Misiunii UE,municipiul Suceava are în vedere reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră,creșterea eficienței energetice la nivel local și creșterea calității vieții în Municipiul Suceava. Este o onoare pentru orașul nostru dar și o responsabilitate”, a declarat Lungu.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating