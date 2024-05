După un maraton pe la mai multe ministere din București primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a venit cu o veste pozitivă pentru cetățeni: până la finele lunii mai se va semna contractul de finanțare pentru parcul fotovoltaic de 10 milioane de euro. ”La începutul săptămânii am fost la mai multe ministere si agenții guvernamentale cu probleme ale municipalității. La Ministerul Dezvoltării am semnat acte adiționale la contracte pe PNRR. La Ministerul Finanțelor publice am participat la ședința Comisiei de Împrumuturi Locale. Totodată am avut discuții la Ministerul Energiei legat se Parcul Fotovoltaic referitor la semnarea contractului de finanțare și la Ministerul Afacerilor Interne la Direcția de Termoficare. De asemenea am purtat discuții la CNI legat de investițiile municipalității: sala polivalentă de 5.000 de locuri, baza sportivă tip 1 și cele două creșe. Discuțiile avute au condus deblocarea în mare parte a problemelor apărute in implementarea proiectelor în derulare.