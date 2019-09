Licitația pentru modernizarea drumului Izvorul Alb-Rarău a fost adjudecată predarea amplasamentului către constructor urmând să aibă loc luni, 30 septembrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, astăzi de Ziua Mondială a Turismului. ”În premieră și poate pentru că e Ziua Mondială a Tursmului astăzi vreau să anunț că s-a finalizat și s-a încredințat lucrarea Izvorul Alb-Rarău. Luni dimineață voi fi la predarea amplasamentului pentru asfaltarea a 7, 5 km de la baza pârtiei de schi de la Câmpulung Moldovenesc. Au fost probleme acolo până am obținut autorizația de mediu cu situl Natura 2000”, a spus Flutur. A doua veste foarte bună, a spus Flutur, este aceea că s-a autorizat lucrarea de la Pleșa, modernizarea drumului care leagă Mănăstirea Humorului de Cacica peste Obcina Mare în lungime de peste 4 km. Investiția este cifrată la 20 de milioane de lei. ”E o lucrare care leagă și obiective turistice Mănăstirea Humor de Basilica de la Cacica dar e foarte importantă această lucrare de modernizare a unui drum care scurtează distanța de la Rădăuți spre Gura Humorului”,a completat Flutur.

S-au adjudecat lucrările la drumul Siret-Rădăuți în zona Mușenița. Se lucrează în pasul Puzdra

El a mai spus că s-a adjudecat și încep lucrările la drumul Siret-Rădăuți în zona Mușenița, o lucrare de 12 km. Practic tot ce a rămas neasfaltat în acea zonă am încredințat constructorului. Deja s-a început pregătirea de șantier ceea ce înseamnă foarte mult pentru zona de nord a județului. Se lucrează deja la Slătioara numai că am văzut o parte din muncitorii care trebuiau să lucreze acolo încă sunt concentrați la șoseaua de centură a Sucevei. Înțelegem acest lucru și ne bucurăm să se finalizeze centura chiar dacă noi mai așteptăm puțin și la Glodu-Panaci și la Slătioara pentru că acestă firmă lucrează și la noi. Vestea bună este că anul acesta am atacat și pasul Puzdra. Se lucrează acum pe Puzdra și s-a asfaltat destul de mult. A luat foarte mult timp egalizarea patului drumului că acolo a fost foarte mult distrus și dacă vremea ne permite cred că vor rămâne doar vreo 14-15 km în zona Ostra-Tarnița nemodernizați. Și pe aceia i-am plombat în rest toate drumurile din zonă de la Broșteni la Tarnița și de la Stulpicani până aproape de Ostra sunt atacate și o parte dintre ele chiar finalizate”, a mai spus Gheorghe Flutur.