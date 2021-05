Alături de Engin Terzi, și John Brzenk, cel mai bun armwrestler al tuturor timpurilor, va fi prezent la Campionatul Național de Skandemberg al României, la Rădăuți, în perioada 4 – 6 iunie 2021.

Numit de Cartea Recordurilor „Cel mai mare armwrestler din istorie”, John Brzenk a acumulat în cariera sa de peste 33 de ani cele mai multe titluri mondiale, naționale și regionale din istoria armwrestling-ului, la toate categoriile de vârstă și greutate.

John Brzenk vine din Statele Unite ale Americii pentru prima dată în România, pentru a urmări Campionatul Național de Skandemberg de la Rădăuți. Ca și Engin Terzi, John Brzenk a publicat un filmuleț cu sloganul: Hai Rădăuți! Hai Bucovina! Hai România!