Municipalitatea rădăuțeană l-a sărbătorit pe veteranul de război Gheorghe Onica la împlinirea vârstei de 100 de ani. Astfel, primarul Nistor Tătar, în baza unei hotărâri de Consiliu Local aprobată la inițiativa sa, i-a înmânat vineri, 27 decembrie, un premiu de 1.000 de lei și o ”Diplomă Aniversară” ”în semn de prețuire și recunoștință pentru întreaga sa viață trăită în aceeași comunitate cu respectarea valorilor și tradițiilor românești, precum și pentru contribuția sa la luptele purtare de Armata Română în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.

Tătar: ”Noi ca instituție publică locală nu trebuie să lăsăm ca aceste evenimente să treacă neobservate de aceea am dorit să marcăm evenimentul împlinirii vârstei de 100 de ani de către domnul Onica Gheorghe”

”În viața fiecăruia dintre noi există evenimente speciale, de bucurie pe care le împărtășim cu familia, prietenii și nu numai evenimente cum ar fi vârsta majoratului și apoi schimbarea prefixului începând cu 20 de ani și pentru unii mai puțini ce-i drept, la împlinirea vârstei de 100 de ani. Exemplul oferit de centenari, rezistența și răbdarea dovedite în timp în fața obstacolelor întâmpinate merită a fi recunoscute și marcate odată cu împlinirea impresionante vârste de un secol de viață. Cu atât mai mult domnul Onica Gheorghe a participat în calitate de comandant de grupă la cel de-al doilea Război Mondial în perioada 20 aprilie 1943- 20 octombrie 1944 în unități operative ale Armatei Române. Noi ca instituție publică locală nu trebuie să lăsăm ca aceste evenimente să treacă neobservate de aceea am dorit să marcăm evenimentul împlinirii vârstei de 100 de ani de către domnul Onica Gheorghe”, a declarat Nistor Tătar.