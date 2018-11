La nivel global energia electrica este tot mai raspandita atunci cand vine vorba despre generarea de energie electrica. Soarele, o sursa inepuizabila de energie, emite o energie regenerabila in mod continuu, care poate fi folosita pentru locuinta oricarei persoane. Se considera faptul ca este cea mai curata forma de energie de pe Pamant, fiind formata din radiatii luminoase, calorice, radio sau de alta natura. Aceasta energie de la soare poate fi folosita pentru a genera electricitate prin celulele solare, pentru a incalzi cladirile, pentru a genera electricitate pentru centralele termice solare ,dar si pentru a produce apa calda cu ajutorul panourilor solare termice.

Instalatiile solare pot fi de doua tipuri: termice si fotovoltaice. Instalatiile termice utilizeaza caldura soarelui si o folosesc pentru a genera energie termica, care este utilizata ulterior pentru incalzirea apei menajere sau a piscinei. Instalatiile fotovoltaice produc energie electrica fara efecte poluante pentru mediu, au fiabilitate ridicata si durata de viata mai lunga si nici nu polueaza fonic.

Acum, ca ai aflat ce inseamna energia solara si prin ce modalitati poate fi folosita pentru locuinta ta, iata care sunt cele mai importante noutati referitoare la tehnologia panourilor solare:

Design-ul panourilor solare

O bariera majora care exista in industria panourilor solare consta in faptul ca un procent ridicat de proprietari de case considera faptul ca panourile solare sunt neplacute din punct de vedere estetic. De aceea, o firma de design din Boston face pasi importanti pentru a imbunatati partea estetica si care sa permita panourilor solare sa aiba un aspect personalizat. Astfel a fost deja creat un astfel de panou solar care sa se potriveasca aspectului acoperisului casei, fara a i se diminua eficienta.

Drumuri cu energie solara

In vara anului trecut, o autostrada din America a beneficiat intr-o faza de testare de tehnologii fotovoltaice pentru iluminare. Autostrada a fost dotata si cu becuri LED care pot lumina drumurile pe timp de noapte si care au capacitatea de incalzire termica pentru a topi zapada in timpul iernii.

Se poarta… ”solar”

Desi dispozitivele solare portabile nu reprezinta o noutate, inca de anul trecut, a aparut o noua inovatie in ceea ce priveste vestimentatia: asa numitele textile solare. Este vorba despre niste panouri solare de mici dimensiuni care sunt cusute in tesatura de pe imbracaminte. Daca produsele solare din trecut, cum ar fi ceasurile cu energie solara, sunt fabricate din material de plastic dur, acest nou concept de textile solare face posibil ca tehnologia bazata pe energie solara sa se extinda si in produse pe care le gasesti in acasa, cum ar fi perdelele sau chiar si pe scaunele auto pentru incalzire. Aceasta tehnologie solara emergenta este creata de catre designerii de textile de la Marianne Fairbanks si de chimistului Trisha Andrew.

Dispozitive de urmarire solara

Dispozitivele de urmarire solara permit panourilor solare sa maximizeze productia de energie electrica urmarind soarele in timp ce se deplaseaza pe cer. Sistemele de urmarire fotovoltaice se inclina si schimba unghiul unei matrice solare pe masura ce trece ziua pentru a se potrivi cel mai bine cu locatia soarelui. GTM Research a prezentat recent un raport recent care arata o tendinta majora ascendenta in popularitatea sistemelor de urmarire. Raportul prevede ca pana in anul 2021 aproape jumatate din toate retelele de montare pe sol vor include capacitatea de urmarire a energiei solare.

Aparate solare de purificare a apei

Cercetatorii de la Universitatea Stanford au colaborat cu Departamentul de Energie in vara anului trecut si au dezvoltat un nou dispozitiv solar care poate purifica apa atunci cand este expusa la lumina soarelui. Comprimatul minuscul (aproximativ jumatate din dimensiunea unui timbru) nu este primul dispozitiv solar care filtreaza apa, dar a facut pasi majori in eficienta comparativ cu inventiile anterioare. Formatele de purificare anterioare necesare timp pentru a capta radiatiile UV si pentru a purificarea complet apei. In schimb, noul produs poate sa absoarba mult mai bine lumina si necesita in doar cateva minute pentru a produce apa potabila de calitate.

Sursa : www.esolar.ro/