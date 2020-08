Pandemia de coronavirus care a aparut pentru prima data la sfarsitul lui decembrie 2019, s-a raspandit in peste 200 de tari si a infectat peste 14 milioane de oameni din intreaga lume. Odata cu instaurarea de mai multe restrictii, festivalurile si evenimentele din intreaga lume au fost anulate, iar atractiile majore din anumite orase si zone s-au inchis publicului.

La inceput exista speranta ca lucrurile vor reveni la normal pana vara. Insa acum, evenimentele importante din vara si din toamna, cum ar fi Oktoberfest din Munchen, incep sa fie anulate sau, in cel mai bun caz, amanate.

De exemplu, Los Angeles Times, un ziar din Los Angeles, a mentionat faptul ca intalnirile cu un numar mare de persoane, cum ar fi concertele si evenimentele sportive, nu pot fi aprobate in oras pentru cel putin un an.

Ce evenimente din intreaga lume au fost anulate sau amanate din cauza COVID-19

Turneul Masters este un eveniment major din lumea tenisului care are loc anual si care a fost amanat pentru luna noiembrie 2020. Coachella, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, se amana pana in octombrie, la fel ca si festivalul de muzica in aer liber Stagecoach. Festivalul international al premiilor Cannes Lions si Maratonul de la Boston, care initial au fost reprogramate, acum au fost anulate direct.

Trebuie vazut si daca evenimentele de iarna vor fi amanate, daca cumva va veni si al doilea val de coronavirus. Iubitorii de sporturi de iarna care merg des in tabere de ski vor fi nevoiti sa urmareasca ce anunta autoritatile din fiecare tara.

Desi New York City nu mai este epicentrul focarului american, exista inca multe restrictii in vigoare si toate evenimentele mari care necesita autorizatie au fost anulate pana in 30 septembrie. Cu toate ca unele localuri au inceput sa se redeschida, exista limitari stricte de capacitate si distantare sociala, cerinte pentru locatii interioare, dar si exterioare.

Guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat amenzi de la 500 la 1.000 USD pentru oricine incalca regulile de distantare sociala. Acest lucru a dus la amanarea si anularea multor concerte si spectacole viitoare care erau planificate chiar si in toamna.

Ce s-a redeschis?

Nici in Las Vegas lucrurile nu stau prea bine. Cazinourile si hotelurile au reluat operatiunile conform noilor reguli, insa unele dintre ele nerespectand normele in vigoare si mai exact acelea de a purta masca in spatii inchise. Asadar, organele abilitate au fost nevoite sa le suspende temporar activitatea. La redeschidere, dupa doua saptamani, vor fi nevoite sa isi inchida zona barului si sa limiteze dimensiunile meselor la sase persoane.

Unele atractii majore din lume s-au redeschis, cum ar fi Louvre, Turnul Eiffel si Palatul Buckingham pe 23 iulie. Disney a redeschis parcurile din Paris, Florida, Tokyo, Shanghai si Hong Kong, care acum insa a fost nevoit sa fie inchis din nou.

Iata cateva dintre cele mai importante evenimente viitoare care au fost amanate sau anulate in 2020, precum si principalele atractii (cum ar fi parcurile tematice si muzeele) care sunt inchise pe o perioada nedeterminata:

Festivaluri si evenimente

Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo au fost amanate pana in vara anului 2021

MLB a suspendat pregatirea de primavara si a propus deschiderea pentru iulie

Premiile Tony, programate initial pentru 7 iunie, au fost amanate

London Pride a fost amanat

Burning Man, care incepe de obicei la sfarsitul lunii august a fost anulat

Oktoberfest din Munchen a fost anulat

Toate spectacolele Broadway din New York vor ramane suspendate pana la sfarsitul anului 2020

Muzee

Un numar uluitor de muzee din intreaga lume si-au inchis portile pe o perioada nedeterminata. Iata cateva dintre cele mai notabile inchideri:

Muzeul Metropolitan de Arta – inchis, dar se deschide pe 29 august

Toate muzeele Smithsonian din Washington, D.C. sunt inchise

Cimitirul national din Arlington este inchis

Muzeul de arta metropolitana din New York, Muzeul de arta moderna, Whitney, Guggenheim, Metropolitan Opera, Carnegie Hall si Filarmonica din New York sunt toate inchise

Parcuri tematice

Pana cand pandemia nu va genera cazuri mai putine de imbolnaviri, multe parcuri tematice din intreaga lume vor ramane inchise. O exceptie face Disney World, care s-a redeschis pe 12 iulie. Iata o lista cu unele dintre cele mai cunoscute parcuri tematice: