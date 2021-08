Săptămâna aceasta ne aduce evenimente de anvergură, care pun multe orașe ale țării pe harta lumii culturale. Publicul este așteptat la numeroase spectacole în cadrul Festivalului Internațional George Enescu sau Promenada Operei de la București, Festivalului Opera Aperta 2021 de la Cluj-Napoca, Galei Tânărului Actor HOP 2021 de la Alba Iulia, Festivalului European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești (FEST – FDR) (a XXVI-a ediție) sau Buzău International Arts Festival BIAF. Sfârșitul acestei veri rămâne încărcat în evenimente culturale.

ALBA

2 – 4 septembrie 2021 – Gala Tânărului Actor HOP 2021, ediția a 24-a, a cărui deschidere are loc la data de 2 septembrie, ora 18:00, la Casa de Cultură a Studenților, Alba Iulia. Ediția de anul acesta se derulează sub motto: „Caragiale – o lume în mişcare”.

Live streaming: www.galahop.ro

Gala Tânărului Actor – HOP este un program cultural de interes naţional, cu desfăşurare anuală și are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic, de stat şi particular. Activităţile Galei se derulează în două etape: preselecţia ce are loc în Bucureşti și concursul ce poate avea loc în Costineşti/Mangalia/ București/Alba Iulia, pe parcursul a 4 sau 5 zile, în faţa unui juriu diferit de cel de la preselecţie, care va decide câştigătorii.

Programul: https://galahop.uniter.ro/program-2021/

BACĂU

26 august – 29 august, Tescani – Festivalul Internațional „Enescu, Orfeul moldav”. În bunul mers al colaborării dintre Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău și secția Tescani a Muzeului Național „George Enescu”, festivalul a ajuns la ediția cu numărul 42, în anul în care se împlinesc 140 ani de la nașterea celui care a iubit și compus aici, maestrul George Enescu.

– 27 august ora 17,00 Recital cameral „George Enescu”, Ioana Pecingină (vioară) și Iulia Marin (pian)

– 28 august, ora 17,00 Recital de lied – Ludwig van Beethoven, Daniel Magdal (tenor) și Viorica Stoiciu-Frunză (pian)

– 29 august, ora 17:00 – Dialogul artelor. Muzică, pictură, Fotografie (recital al cursanților la MasterClass de artă vocală și vernisajul expoziției Tescani 45)

Până la data de 29 august are loc TESCANI 45 – Tabără de arte plastice.

Până la 30 august are loc la Tescani MasterClass de artă vocală cu soprana Elena Moșuc, pianista Alina Pavalache și regizoarea Anda Tăbăcaru.

BUCUREȘTI

27 august: 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐞𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐞𝐢 își deschide porțile și ne invită, de la ora 20:00, la Gala extraordinară care anunţă prin glasurile a 14 dintre soliştii Operei Naţionale Bucureşti (ONB) revenirea la viaţă a artelor spectacolului.

La 100 de ani de la instituționalizare, ONB prezintă publicului o altfel de Promenadă a Operei, transformând evenimentul ajuns la a XI-a ediție într-un veritabil festival. În an centenar, ONB celebrează nu numai arta lirică, ci și artele spectacolului în general, din 27 august până în 12 septembrie, cu artiștii săi, dar și cu invitați și instituții partenere, transformând esplanada din fața Operei într-un autentic hub cultural.

𝐁𝐈𝐋𝐄𝐓𝐄𝐋𝐄 se pot achiziționa de pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

27 – 29 august: Zilele Filmului din Republica Moldova la București, Muzeul Național al Țăranului Român

Ambasada Republicii Moldova în România, în parteneriat cu CNC MOLDOVA şi Muzeul Naţional al Țăranului Român, ne invită la Zilele Filmului din Republica Moldova la București, eveniment care marchează împlinirea a 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova şi tot atâția ani de relaţii diplomatice dintre cele două state, România fiind primul stat din lume care a recunoscut independența Republicii Moldova, în anul 1991.

Preţ bilet: 12 lei/ bilet întreg sau 8 lei/ bilet redus – Bilete sunt disponibile pe eventbook.ro.

PROGRAMUL: http://www.muzeultaranuluiroman.ro/muzeu/zilele-filmului-din-republica-moldova-la-bucuresti-ro.html

27 august, 28 august și 29 august: la Teatrul Național „I.L.Caragiale” din București se vor reluaTururile Ghidate ale teatrului și vor putea fi vizitate sălile, atelierele şi culisele Teatrului Naţional. Detalii: https://www.tnb.ro/ro/turul-ghidat-al-tnb

Numărul de participanți la fiecare tur este limitat la 10 persoane. Orele de începere a acestor tururi sunt: 13:00, 15:00 și 17:00. Biletele se află în vânzare atât la Agenţia de bilete a teatrului (în foaierul Sălii Mari), cât şi online, pe platforma MyStage. Preţul unui bilet este de 10 lei, iar durata unei vizite va fi de 45 de minute.

27 august, Sala Atelier a Teatrului Național București, ora 19:30 – „Două pe față, două pe dos”, după Theresa Rebeck, coordonator spectacol Ion Caramitru: https://www.tnb.ro/ro/doua-pe-fata-doua-pe-dos

Spectacol nerecomandat minorilor sub 12 ani: expresii licențioase incidentale. Proiect realizat în cadrul programului Uși deschise pentru toți.

În comedia Theresei Rebeck, cinci femei aflate la a doua tinerețe se întâlnesc săptămânal ca să tricoteze. Dar firul de lână al ghemului nu este principalul fir al poveștii. Fiecare dintre cele cinci femei trebuie să facă față provocărilor pe care le ridică viața sau… bărbații. Printre trădări și dezamăgiri, personajele ajung să cunoască puterea vindecătoare a umorului și iertării.

27 august, Amfiteatru TNB, ora 20:30 – „Călătoria lui Dante”, regie Alina Hiristea https://www.tnb.ro/ro/calatoria-lui-dante

„Călătoria lui Dante”, după „Divina Comedie” de Dante Alighieri, recital extraordinar al actorului Emil Boroghină, marchează 700 de ani de la moartea lui Dante și este o coproducție Teatrul Nottara, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova, și Teatrul Poesis. Scenariul este semnat de Emil Boroghină și Alina Hiristea, iar regia îi aparține Alinei Hiristea.

28 august –Festivalul Internațional George Enescu – Ediția a 25-a trece una din probele de maturitate în promovarea muzicii lui George Enescu printre artiștii străini și români, deoarece reușește să prezinte cel mai mare număr de lucrări enesciene (37) și cel mai complex program cu lucrările marelui compozitor din întreaga sa istorie.

19:30 – ORCHESTRA FILARMONICĂ GEORGE ENESCU deschide festivalul cu Enescu Rapsodia română în re major op.11 nr. 2 / Sibelius Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 / Rahmaninov Simfonia nr. 2 în mi minor op. 27

Întregul program poate fi accesat aici: https://www.festivalenescu.ro/festival-2021/

28 august: „Mirrors of Brâncuși”la Sala Palatului în cadrul FESTIVALULUI ENESCU 2021

În perioada 28 august – 4 septembrie iulie are loc expoziția multimedia Mirrors of Brâncuși, un proiect care urmărește să surprindă esența sculptorului român printr-o serie de instalații și de experiențe bazate pe opera lui Constantin Brâncuși.

Derulat în cadrul Programului RO-CULTURA, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii: https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/mirrors-of-brancusi-la-sala-palatului-in-cadrul-festivalului-enescu-2021

28 august, Sala Atelier: „Anonimul Venețian”, după Giuseppe Berto, regia Ion Caramitru, ora 20:00: https://www.tnb.ro/ro/anonimul-venetian

Un spectacol sensibil, profund, uneori ironic şi mereu emoţionant: Ea şi El îşi trăiesc dragostea dincolo de vreme, într-o Veneţie a muzicii şi a frumuseţii eterne. Aici, iubirea înseamnă libertatea de a înfrunta zâmbind viaţa şi moartea deopotrivă.

28 august, Sala Mare (TNB), ora 20:00 – „Frumos e în septembrie la Veneția”, după Teodor Mazilu, regia Mariana Cămărășan: https://www.tnb.ro/ro/frumos-e-in-septembrie-la-venetia

O neașteptată poveste de dragoste se dezvăluie acolo unde suntem prea obișnuiți să vedem doar neajunsurile, într-o realitate pe care doar visul pare că o mai face suportabilă. Dar el nu poate și nu trebuie să o substituie, ci doar să-i aducă la lumină profunzimea, sensul și frumusețea.

28 august, Sala Studio (TNB), ora 19:00 – „Preșul” de Ion Băieșu, regia Mircea Cornișteanu https://www.tnb.ro/ro/presul

În distribuție: Emilia Popescu/Raluca Petra, Tatiana Constantin/Liliana Hodorogea, Monica Davidescu, Erika Băieșu, Irina Antonie, Marius Rizea, Dorin Andone, Tomi Cristin, Eduard Adam, Dragoș Ionescu, Ovidiu Cuncea/Axel Moustache

28 august, Amfiteatru TNB, ora 20:30 – „Cosmonauți sau Dincolo e mai bine” de Alexandra Ivănoiu, regia Andreea Lucaci https://www.tnb.ro/ro/cosmonauti-sau-dincolo-e-mai-bine

Un spectacol pe jumătate muzical, pe jumătate comic, pe jumătate dramatic, pe jumătate călare pe-o cometă, pe jumătate cu picioarele pe pământ. Spectacol prezentat în parteneriat cu Teatrul Luni de la Green Hours.

28 august 2021: „În vacanță cu Iser” – program pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la Muzeul Național de Artă al României. Înscrierile se fac la adresa familii@art.museum.ro . Detalii: mnar.arts.ro

28 august și 29 august: PRIN PAGINILE UNOR EXPOZIȚII – al patrulea weekend al cititului în aer liber, la Muzeul Colecțiilor de Artă, cu albume noi de răsfoit și cumpărat la prețuri cu discount de 50%. Detalii: mnar.arts.ro

29 august 2021 – Ghidaje – Locuri ale artei și istoriei noastre: Putem descoperi Sala Tronului, Sufrageria Regală și Scara Voievozilor la Muzeul Național de Artă al României, prin ghidajele de la orele 14:00 și 16:30. Detalii: mnar.arts.ro

Spațiile fostului Palat Regal vor fi prezentate de Cătălin Rață, voluntar în echipa MNAR. El ne va însoți într-o frumoasă călătorie istorică, în ultima duminică a verii, iar doritorii se vor putea prezenta la intrarea A3, pentru ghidajele de la orele 14:00 și 16:30, cu aproximativ 10 minute înainte, pentru organizare.

29 august 2021, de la ora 20:00, Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” și Opera Națională București invită publicul meloman la Concertul Extraordinar „Ave Maria”, desfășurat în cadrul programului Promenada Operei. Invitați vor fi actorul Marius Manole și copiii din ansamblurile instrumentale și corale ale Programului Național Cantus Mundi: trupa de percuție Young Beats – fondată și coordonată de muzicianul Zoli Toth și Cor cu Dor – fondat și coordonat de Teodora Jaworski.

Biletele se pot achiziționa de pe platforma http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București. Costul unui bilet pornește de la 40 lei.

29 august, ora 11:00 – Muzeu în Festival, Sala „George Enescu” a Universității de Muzică din București: Creații camerale de muzică românească Gaudeamus quartet– Filarmonica Brașov (Lucia Neagoe – vioara I Raluca Irimia – vioara II Leona Varvarichi – violă Ștefan Neagoe – violoncel).

29 august, ora 20:00, Sala Pictura (TNB) – „Orchestra Titanic”, de Hristo Boicev, regia Felix Alexa https://www.tnb.ro/ro/orchestra-titanic

O comedie filosofică și absurdă despre dorința de evadare în iluzie. Cu: Tania Popa, Claudiu Bleonț, Mihai Călin, Mihai Constantin, Richard Bovosczki

29 august, Sala Studio (TNB), ora 19:00 – „Preșul” de Ion Băieșu, regia Mircea Cornișteanu https://www.tnb.ro/ro/presul

„O comedie despre noi, apărută acum 40 de ani, dar scrisă parcă azi. O oglindă în care ne privim și ne prăpădim de râs, de parcă n-am fi chiar noi cei care se oglindesc” spune Mircea Cornișteanu despre această piesă.

29 august, Sala Mare (TNB), ora 19:30 – „Noii Infractori” de Edna Mazia, regia Ion Caramitru https://www.tnb.ro/ro/noii-infractori

Spectacol nerecomandat minorilor sub 14 ani. Umorul și înțelepciunea unei familii oneste din zilele noastre vă vor convinge că merită să înfrunți soarta chiar dacă ajungi jucăria ei, chiar dacă lumea întreagă a luat-o razna și …chiar dacă „totul nu e decât …un mare bordel”!!!

29 august, Sala Atelier (TNB), ora 20:00 – „20 de ani în Siberia”, după Anița Nandriș-Cudla, regia Sorin Misirianțu https://www.tnb.ro/ro/20-de-ani-in-siberia

Spectacol realizat în cadrul Programului „Procesul comunismului prin teatru”. Monolog dramatic de Sorin Misirianțu după cartea „20 de ani în Siberia. Amintiri din viață” de Anița Nandriș- Cudla.

29 august, Amfiteatru TNB, ora 20:30 – „Colibri” de Garret Jon Groenveld, regia Daniel Popa https://www.tnb.ro/ro/colibri

Nerecomandat copiilor sub 10 ani. Suntem la un „tweet” distanță de lumea din „Colibri“ – o comedie absurdă despre un viitor apropiat, în care ceea ce ție nu-ți place altuia nu-i pasă. Distribuția: Daniel Popa, Irina Margareta Nistor.

31 august, Amfiteatru TNB, ora 20:30 – „Actorchestra”, Creație Colectivă, regia Horia Suru https://www.tnb.ro/ro/actorchestra

Producție realizată de Centrul de Creație și Cercetare Ion Sava în cadrul programului 9G la TNB. Spectacol muzical care nu e Music Hall. Spectacol de muzică și pantomimă – Acces general.

In distribuție: Petre Ancuța, Florin Călbăjos, Emilian Mârnea

31 august 2021, ora 13:00, în Sala „Gheorghe Focșa” a Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” va fi deschisă expoziția de fotografie „Istroromânii”. Expoziția este organizată cu prilejul Zilei Limbii Române și este dedicată românilor ce trăiesc în Peninsula Istria din Croația. Expoziția rămâne deschisă până la data de 3 octombrie 2021, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00.

Detalii: https://muzeul-satului.ro/events/istroromanii/

Până la data 31 august, poate fi vizitată micro-expoziția Portret Dimitrie Gusti, în holul Clădirii Administrative (Șos. Kiseleff nr. 30), care își propune să prezinte vizitatorilor fotografii, cărți poștale, precum și manuscrise semnate de fondatorul „muzeului în aer liber”, sociologul român Dimitrie Gusti, documente păstrate în arhiva Muzeului Național al Literaturii Române.

Detalii: https://muzeul-satului.ro/events/portret-dimitrie-gusti/

1 septembrie, Sala Pictura (TNB), ora 19:00 – „Micul infern”, de Mircea Ștefănescu: https://www.tnb.ro/ro/micul-infern

O comedie despre iadul conjugal, așa cum numim, cei mai mulți dintre noi, instituția matrimonială, un spectacol care propune publicului contemporan – pentru care o căsnicie de peste patru decenii poate părea curată utopie -un elogiu al vieții de familie.

1 septembrie, Amfiteatru TNB, ora 20:30 – Concert „Sunt un frate tânăr”: https://www.tnb.ro/ro/sunt-un-frate-tanar-

„Sunt un frate tânăr” readuce în memoria publicului cântecele și poeziile interpretate de Florian „Moțu” Pittiș din perioada petrecută alături de faimosul grup Pasărea Colibri. Dorin Andone este absolvent al Institutului de teatru din Târgu Mureș, promoția 1987, apoi actor la Teatrul National Cluj, Teatrul L.S. Bulandra, iar în prezent, actor al Teatrului Național “I.L. Caragiale”, București, membru fondator al trupei “Dor”. Vlady Cnejevici și Teo Boar sunt artiști recunoscuți ai scenelor folk-pop și rock din România, membri ai trupelor: Pacifica, Pasărea Colibri, Mircea Baniciu & Band, Mircea Rusu Band, Paul & The Blue Workers.

2 septembrie, ora 19:30, Sala Studio (TNB) – „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand”, de Iulian Margu: https://www.tnb.ro/ro/dumnezeu-se-imbraca-de-la-second-hand

2 septembrie, ora 20:30, Amfiteatru TNB – Concert Ada Milea și Bobo Burlăcianu: https://www.tnb.ro/ro/concert-ada-milea-si-bobo-burlacianu

Până la data de 5 septembrie, de marţi până duminică, între orele 10:00 și 18:00 – Expoziția pictorului Aurel Petrescu „Semne și simboluri I”, Sala Noua Galerie, Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Originar din Craiova, Aurel Petrescu a pornit de la descrierea efervescentă a peisajului oltenesc, într-o manieră liberă, caldă şi puternică. A descoperit lumina Parisului, apoi a Greciei, ducându-şi tuşa spre o intensitate cromatică aparte.

Până la data de 5 septembrie 2021, Expoziție personală de pictură Gheorghe I. Anghel, Sala Irina Nicolau, Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Expoziția de față propune o incursiune în lumea lui Anghel, o interpretare a mitologiei, explorată dintotdeauna de pictor, reprezentând refugiul său într-o perioadă în care arta era aspru cenzurată. Detalii: https://fb.me/e/2lw2DaGGz

Până la data de 5 octombrie 2021 – Ballad of Escape, Sala MNȚRplusC

MNȚRplusC propune un program integral de artă video sub forma unui comentariu asupra corporalității, a terapiei ca metodă de rezistență și a medierii între corp și spirit. Detalii:

ttps://fb.me/e/2vBJMMQxA

Până la data de 5 septembrie 2021, Expoziție Eugen Raportoru // Răpirea din Serai. Iconografii casnice și noul val contextual, Sala Tancred Bănățeanu, Muzeul Naţional al Ţăranului Român

Explorând, mai nou, mediul instalației pe lângă cel al picturii, datorită căreia este cunoscut publicului larg, Eugen Raportoru ne invită să pătrundem într-un spațiu imersiv pornind de la tema carpetei, un simbol cultural asociat universului kitsch, dar căruia artistul îi conferă valențe noi, prin transpunerea subiectelor carpetelor de largă utilitate, până în anii ’90, în pictură pe pânză. Detalii: https://fb.me/e/Rf8fMSD4

Până la data de 19 septembrie suntem invitați de Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi să vizităm expoziţia temporară „Donații Recente. Hărți și planuri ale regiunilor românești.”, deschisă în perioada 5 august – 19 septembrie 2021.

https://www.muzeulhartilor.ro/event-item/donatii-recente-harti-si-planuri-ale-regiunilor-romanesti/

În Palatul Cantacuzino (București), publicul vizitator este așteptat cu două expoziții temporare, Enescu 140 și Enescu văzut de artiști – expoziție de grafică din colecția muzeului.

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/5536139/enescu-visto-dagli-artisti)

BUZĂU

Până la 25 septembrie: Buzău International Arts Festival BIAF

Buzău International Arts Festival este o premieră absolută în regiune prin conceptul său și se va desfășura în mai multe spații. Evenimentul reunește edițiile cu numărul șase ale Festivalului Internațional de Film Buzău – BUZZ IFF și Festivalului Internațional de Teatru Independent de Comedie COMIC 7 B. Prima ediție își propune să aducă publicului o lună de întâlniri unice cu personalități culturale din România și de talie internațională și numeroase evenimente – film, teatru, expoziții, concerte, spectacole stradale, lansări de carte, evenimente pentru copii, întâlniri cu oameni de cultură, conferințe, masterclass-uri și altele. Printre artiștii care au răspuns invitației organizatorilor este și cunoscutul actor Franco Nero.

https://www.facebook.com/biafRomania

CLUJ

28 august, ora 20:30 – Gală de operă Gala Ruxandra Donose 30, Opera Națională Română Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Opera Aperta 2021

https://operacluj.ro/spectacole/2020-2021/operaaperta2021galaruxandradonose30-28-august-2021-20-30/

Ruxandra Donose sărbătorește 30 de ani de activitate într-o gală în care vocea cu un timbru atât de special a mezzo-sopranei va vibra în interpretarea unor arii din Farnace de Antonio Vivaldi, Tancredi de Gioachino Rossini sau Carmen de Georges Bizet.: https://operamaghiara.ro/spectacole/gala-de-opera/202108202000

29 august, ora 20:30 – „Nabucco” de Giuseppe Verdi – Opera Națională Română Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Opera Aperta 2021

https://operacluj.ro/spectacole/2020-2021/operaaperta2021nabucco-29-august-2021-20-30/

Subiectul urmărește, pe parcursul celor patru acte, evoluția condiției poporului evreu, de la cea de oprimare la cea de libertate, dar și transformarea împăratului Nabucodonosor în fața puterii divine.

31 august, ora 20:30 – „Zorba” de Mikis Theodorakis și Lorca Massine, Opera Națională Română Cluj-Napoca în cadrul Festivalului Opera Aperta 2021

https://operacluj.ro/spectacole/2020-2021/operaaperta2021zorba-31-august-2021-20-30/

CONSTANȚA

1 septembrie, ora 18:30 – Atelier de creație ,,woven stones”, Grădina Culturală Callatis (Mangalia), cu participarea online a Lisei Wulff: fb.me/e/3OfEo24gl

Aproximativ 10 tineri vor lucra împreună cu Lise Wulff pentru a realiza ,,woven stones”, ce presupun croșetarea și îmbrăcarea pietrelor ce vor face parte din instalația artistică a Partenerului de proiect.

Derulat în cadrul Programului RO-CULTURA, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii:

https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/atelier-de-creatie-woven-stones

FĂLTICENI

Până la data de 29 august: Festivalul de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic” şi Festivalul de film documentar şi de film de scurt metraj „Draga Film Fest”

Intrarea este liberă la toate spectacolele.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057154282678

https://asociatiafalticenicultural.ro/?fbclid=IwAR192bQTEuyIUlQuG68dYlljyp2EdtCjavU5GMBqVy7PKN5GpHZJG7DK8JI

IAȘI

BIGC – Bienala Internațională de Gravură Contemporană N-E ediția a IV-a, Iași, 2021

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, alături de partenerii săi, derulează în perioada 28 iulie – 15 noiembrie 2021, proiectul Bienala Internaţională de Gravură Contemporană N-E, ediţia a IV-a, Iași, 2021, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Prima etapă din calendarul de desfășurare al ediției din acest an: 16 august – 25 septembrie: înscrierea lucrărilor pe site-ul www.bigciasi.ro.

Detalii: https://palatulculturii.ro/noutati/bigc-bienala-internaional-de-gravur-contemporan-n-e-ediia-a-iv-a-iai-2021-280?year=2021&month=08

Până la 31 august, suntem așteptați la Expoziția de pictură, acuarelă, desen, obiect „George Mircea: Pe altarele unei alte memorii”, din cadrul Muzeului de Artă al Complexului Muzeal Național „Moldova”: https://palatulculturii.ro/expozitii-si-evenimente/expoziia-de-pictur-acuarel-desen-obiect-pe-altarele-unei-alte-memorii-a-pictorului-i-profesorului-george-mircea-659

SIBIU:

Până la 29 august continuă Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS 2021) – A 28-a ediție

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), ediția a XXVIII-a, se desfășoară anul acesta cu o temă plină de optimism: „Construim speranța împreună” și ne propune spectacole în aer liber, online, dar și cu posibiltiatea de a fi urmărite în teatre și cinematografe, datorită transmisiunilor live, în întreaga lume.

Detalii aflați aici: https://www.sibfest.ro/

Până la data de 31 august rămâne deschisă Expoziția „Life & Art”, colecția Oprea Carabulea. Locul de desfășurare: Sala Multimedia, Casa Albastră, Piața Mare nr. 5, organizatori fiind Muzeul Național Brukenthal, Carabulea Gallery, Asociația Culturală Octavian Smigelschi.

Detalii: https://www.facebook.com/brukenthalnationalmuseum/photos/a.550109695021634/4623526207679942/

Până la data de 29 august se derulează „Duplex expozițional: Bruno Maria Brad: Monumental – Drawing inside and out” – Cabinetul de Cartografie, Piaţa Mare, Nr. 4, Sibiu și Muzeul de Artă Contemporană, Str. Tribunei, Nr. 6.

Până la sfârșitul lunii august, „3 secole Brukenthal, Arta europeană 1500-1800, colecția av. George Șerban” – Cabinetul de Stampe, Muzeul Național Brukenthal, Piața Mare, nr. 4.

TIMIȘOARA

08 – 5.09.2021 Festivalul European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Românești (FEST – FDR) (a XXVI-a ediție)

FDR este, de peste patruzeci de ani, cel mai important festival dedicat spectacolului pe text de teatru românesc și dramaturgiei românești contemporane. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când Teatrul Național a reconfigurat festivalul ca voce a identității dramaturgiei românești în dimensiunea sa europeană.

Sâmbătă, 28 august are loc de la ora 18:00, în Sala Mare, DESCHIDEREA FEST-FDR, cu spectacolul „Chiritza în concert”, după V. Alecsandri și M. Millo – Spectacol concert de Ada Milea. (Teatrul Național Cluj-Napoca) / FDR Contemporan

Programul se găsește accesând acest link: http://ro.tntimisoara.com/fest-fdr2021/

ONLINE

Pe site-ul Muzeului George Enescu, putem viziona expoziția „Viața și activitatea artistică a lui George Enescu”, (realizator muzeograf dr. Adina Sibianu). online_doc_1865_enescu-140-viata-si-activitatea-artistica-a-lui-georgeenescu_pg_0.htmhttps://www.georgeenescu.ro/expozitii-

27 august, începând cu ora 11:00 – SESIUNE INFORMARE 5: Despre Antreprenoriatul Cultural și industriile Creative

Evenimentul face parte din proiectul Transylvanian Moviepreneurs, care a pornit din dorința de a promova domeniile creative, are ca obiectiv principal dorința de a crea conexiuni între specialiști de top și antreprenori din industriile creative, cu accent asupra modelelor de business din mediul antreprenorial.

Derulat în cadrul Programului RO-CULTURA, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii: https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/sesiune-informare-5-despre-antreprenoriatul-cultural-si-industriile-creative

31 august, începând cu ora 11:00 – SESIUNE INFORMARE 5: Despre Antreprenoriatul Cultural și industriile Creative

Derulat în cadrul Programului RO-CULTURA, implementat de Unitatea de Management a Proiectului din cadrul Ministerului Culturii: https://www.ro-cultura.ro/calendar-online/sesiune-informare-6-despre-antreprenoriatul-cultural-si-industriile-creative

Până la 1 octombrie: 2030.RO

Bogdan Coșa, Diana Bădica, Lavinia Braniște, Mihai Duțescu, Matei Florian, Ana Irina Lupu, Ana Maria Sandu, Adrian Schiop, Bogdan Alexandru Stănescu și Elena Vlădăreanu sunt autorii celor zece texte de proză scurtă care fac obiectul unui podcast coordonat de Robert Bălan. „România 2030” este un proiect coordonat de Asociația Art No More și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Episoadele proiectului „Întâlnire (Ana Irina Lupu)”, „După mine (Bogdan Alexandru Stănescu)” și „Instantanee (Ana Maria Sandu)” se regăsesc aici: https://shows.acast.com/2030ro/episodes

Alte proiecte AFCN: https://us10.campaign-archive.com/?u=aaf05a328015060d24a914ad1&id=5a9c77514