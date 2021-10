Consiliul Local Suceava va aproba în ședința din această săptămână studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru realizarea celui de-al treilea tronson de drum al rutei ocolitoare Suceava-Botoșani în lungime de 2.191 de metri, tronson care începe de la Podul Unirii peste râul Suceava, continuă pe strada Energeticianului (în prezent drum cu dale din beton), trece calea ferată din zona Termica și iese pe DN29 în zona Avicola. Investiția va costa 91,63 de milioane de lei. Cea mai spectaculoasă lucrare care se va realiza pe acest tronson trei va fi viaductul din beton armat care va asigura trecerea peste calea ferată. Viaductul va avea lungimea de 1.015 metri liniari și va fi compus din 41 de deschideri. Suprastructura va fi compusă din 41 de deschideri, în sens transversal fiind dispuse pe fiecare deschidere câte 9 grinzi având lungimea de 24,00 m si lătimea de 0,93 m. Viaductul va avea partea carosabilă de 8,00 m și două trotuare de 1,50 m. În cadrul acestei investitii se vor realiza de asemenea: un sens giratoriu de reglementare a circulației la intersectia cu șoseaua DN2 , sistem de canalizare ape pluviale, modemizare strada Nicolae Cătănescu.

”În momentul actual în municipiul Suceava există o problemă majoră de trafic auto în zona comercială a orațului pe strada Calea Unirii, tronsonul cuprins între podul actual peste râul Suceava și sensul giratoriu Burdujeni. Pentru decongestionarea traficului pe această arteră este în curs de realizare o rută altemativă ocolitoare a tronsonului menționat, sub forma unei microcenturi care va fece legătura dintre strada Calea Unirii (zona intersecției dintre aceasta cu str. Traian Vuia) și drumul DN29 Suceava – Botoșani. Astfel cei care au de circulat înspre și dinspre Botoșani vor avea o rută alternativă și în acest mod se va decongestiona traficul pe artera principală a Sucevei în zona fostei zone industriale, actualmente comercială respectiv tronsonul Pod (actual) peste Râul Suceava-Bazar- Dedeman – sens giratoriu Burdujeni-ieșire spre Botosani (DN29). Investiția se desfășoară în trei etape principale. Prima etapă este deja realizată și a constat în realizarea unui pod peste râul Suceava pe un amplasament aflat într-o sectiune a râului Suceava la 310 m aval de ecluza existentă, pod numit Podul Unirii. A doua etapă (care este actualmente în curs de execuție) constă în realizarea drumului propriu-zis de la intersectia străzii Calea Unirii cu strada Traian Vuia până la Podul Unirii”, se menționează în proiectul de hotărâre de Consiliu Local inițiat de primarul Ion Lungu. Termenul de execuției a investiției este de 36 de luni.