Este o adevărată divă! Mihaela Rădulescu s-a stabilit la Monaco în urmă cu 10 ani, iar aparițiile Mihaelei Rădulescu Schwartzenberg (50 de ani) la televiziunile din România au însemnat fie vizite-fulger, fie sejururi de doar câteva zile, notează click.ro.

Iubita parașutistului austriac Felix Baumgartner (50 de ani) recunoaște că datorită călătoriilor a ajuns expertă în hoteluri în cercul ei de prieteni. Mihaela a fost în țară în prima parte a săptămânii, iar miercuri a decolat la bordul unui avion privat. „O vizită scurtă, dar intensă, în țară. Am filmat pentru PRO TV, mi-am făcut selfie cu Delia în aeroport, mi-am revăzut prieteni dragi și am plecat acasă, unde mi-e copilul (Ayan Schwartzenberg, 15 ani – n.r.). De ani de zile, stau mai mult prin hoteluri când vin în țară și uneori e bine, alteori e un dezastru. Tura asta am stat la un hotel minunat de pe Magheru. Și sunt pricinoasă. Deci se poate!”, a spus diva pe conturile sociale, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/mihaela-radulescu-are-avion-privat-si-se-rasfata-doar-hoteluri-de-cinci-stele

Sursa foto: www.facebook.com