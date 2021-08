Viața de pustnic va fi reglementată la nivelul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În ultima ședință a sinaxei monahale din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților la care au participat stareții și starețele așezămintelor monahale din eparhie, IPS Calinic a prezentat o propunere de regulament referitor la retragerea în pustie, ce va fi supus atenției unei comisii din care vor face parte exarhii Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, precum și stareți și starețe și pustnici din cuprinsul eparhiei.

