La 02.10.2020, ora 06:50 echipajul de poliție din cadrul Postului de Poliție Breaza a oprit pentru control pe D.J.175, pe raza com. Fundu Moldovei, satul Braniștea, ansamblul de vehicule care transporta material lemnos neprelucrat și era condus de către un tânăr de 25 de ani, din com.Breaza.

Conducătorul auto nu a prezentat avize de însoțire (primare sau secundare) pentru cantitatea de material lemnos transportată arătând faptul că nu are asemnea documente.

Numerele de înmatriculare au fost verificate la ora 06.54, prin intermediul personalului de serviciu al I.P.J. Suceava neavând generate coduri unice în bazele de date.

Ansamblul de vehicule a fost condus la sediul Cantonului Silvic I –Breaza, materialul lemnos a fost descărcat și inventariat, rezultând o cantitate de 20,34 mc lemn rotund, rășinoase specia molid.

În temeiul art. 68, alin.2 ind. 2 din Legea 46/2008, modificată prin legea 197/2020, cantitatea de 20, 34 mc lemn rotund în valoare de 3356 lei a fost confiscată și depozitată la sediul cantonului Silvic I- Breaza iar ansamblul de vehicule în valoare de cca. 100.000 lei a fost confiscat și depozitat la sediul Ocolului Silvic Breaza.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „transportul materialelor lemnoase fără documente de transport”.