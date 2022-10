2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeană au fost diagnosticate cu cancer, într-un singur an. 1,3 milioane au murit din această cauză. Un studiu publicat în The Lancet arată că incidența cazurilor de cancer la adolescenți și adulți tineri (15-39 de ani) este de aproximativ 1,19 milioane. Statistici, veți spune! Nu și când printre cifre se află chiar copilul tău ori sora cu care ai împărțit totul în copilărie.

Adolescenții de astăzi își petrec o mare parte a timpului liber cu prietenii, în cluburi, pe platformele social-media. Sunt preocupați de aspectul lor fizic și de relațiile cu ceilalți. Erau și interesele Andreei Bogdan, o tânără de 17 ani din Bihor, înainte să afle că suferă de cancer.

,,Îi plăcea foarte mult să iasă cu prieteni, să se îmbrace frumos, să se machieze, să își facă părul. Acum… a slăbit foarte mult, i-a căzut părul… S-a închis în ea. Are momente în care nu ne mai vorbește. Nu mai are prieteni, pentru că stă mai mult prin spitale. A făcut o depresie urâtă! A fost un șoc! Nu am avut curajul să îi spunem de la început. Ne era teamă de modul în care va reacționa și am avut dreptate,” ne-a mărturisit Laura, sora Andreei Bogdan.

Totul a început anul trecut când tânăra a realizat că tratamentul pe care îl lua pentru niște ganglioni apăruți în zona gâtului, nu dă niciun rezultat. După o serie de analize mai amănunțite a venit și diagnosticul: tumoră rinofaringiană osoasă gradul 4. Vestea a fost de neacceptat atât pentru adolescentă, cât și pentru familia sa, mai ales că tatăl adolescentei s-a stins din cauza unui cancer pulmonar în urmă cu patru ani.

,,Andreea se plângea mereu că o doare capul, avea un ganglion în partea stângă a gâtului, dar medicii spuneau că e de la o răceală. Nici după ce am primit rezultatul biopsiei nu puteam să accept. Mă gândeam că au greșit medicii. Când mi s-a spus că va fi transferată de urgență la un spital oncologic din Cluj am simțit că nu mai am aer,” ne-a mărturisit Laura sora mai mare a Andreei și cea care i-a fost tot timpul alături.

Deși căsătorită și cu doi copii mici, Laura s-a ocupat permanent de sora sa. I-a fost sprijin moral și s-a ocupat de toate demersurile administrative pentru ca tânăra să aibă o șansă la viață. Medicii de la Cluj-Napoca i-au recomandat transferul la o clinică din străinătate, care dispune de o serie de tratamente mai agresive.

,,Mama a fost mereu cu ea, am încurajat-o cu toții – suntem 9 frați – și toată lumea a sărit în ajutorul nostru pentru a o trimite pe Andreea în Turcia la un tratament care să-i mărească șansele de a învinge acest dușman nemilos. Și am reușit! Cu ajutorul Asociației Salvează o inimă am strâns suma necesară pentru a achita tratamentul,” ne-a povestit Laura.

Bucuria nu a durat însă prea mult în familia Bogdan, câteva luni mai târziu cancerul a recidivat, iar Andreea are din nou nevoie de ajutor. 50.000 de euro, atât costă tratamentul cu citostatice de care depinde viața tinerei de numai 17 ani. Adolescenta provine dintr-o familie fără posibilități financiare, care trăiește din ajutorul social de la primărie. După moartea tatălui, mama Andreei a rămas în grijă cu nu mai puțin de 9 copii. Cei mai mult dintre ei au ajuns la vârsta majoratului și se întrețin singuri, însă nu există nicio șansă ca frății să reușească să strângă suma de care are atâta nevoie Andreea.

Pentru donații și sponsorizări din partea companiilor accesați linkul: https://salveazaoinima.ro/andreea-bogdan/

Denumire entitate: Asociația “SALVEAZA O INIMA”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont Euro: RO28BTRLEURCRT00W8287001

CONT USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați pentru transfer bancar numele copilului -ANDREEA BOGDAN

Date de contact

Asociația ”Salvează o inimă”

office@salveazaoinima.ro

0774651892- Laura Bogdan , sora tinerei Andreea

Campanie ANDREEA BOGDAN