Vica Blochina (45) se află pentru a patra oară pe lista neagră a Asociaţiei de Proprietari a blocului în care locuieşte. De data aceasta, fosta iubită a lui Victor Piţurcă a fost acţionată în instanță pentru neplata întreţinerii şi urmează să fie executată silit, fără cale de atac, informează click.ro.

Vica trăieşte într-un apartament de 100 de metri pătrați din centrul Bucureștiului, în valoare de aproximativ 350.000 de euro. Locuința i-a fost oferită cadou de către Victor Pițurcă, în vremea în care trăiau o poveste de dragoste. Întreținerea nu este una ieftină, iar Vica pare să uite în mod regulat să treacă pragul Administrației pentru a plăti suma. Nu de puține ori a rămas în urmă cu plata, în anul 2015 fiind la un pas să fie dată afară din imobil. De-a lungul timpului, Vica a avut mici conflicte cu doamna administrator pe care o consideră o femeie mereu pusă pe ceartă, cu care nu se poate discuta. La rândul ei, femeia este de părere că frumoasa blondină nu are o atitudine potrivită, mai scrie sursa citată. ”Este singura persoană din bloc care are datorii atât de mari la întreţinere şi, în plus, e şi rău platnică. Doar dând-o în judecată am reuşit să recuperăm anumite datorii la întreţinere, credeţi-ne că ne-am săturat şi noi de aceste procese.”, declara doamna administrator, la începutul lunii ianuarie 2019, pentru Click!, semn că neplata nu este o întâmplare, ci ceva care se întâmplă cu regularitate.

