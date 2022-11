Vica Blochina e foc și pară! Lituaniencei i s-au furat din boxă bunuri în valoare de 10.000 de euro, motiv pentru care a apelat la Poliție ca să i se facă dreptate! Din păcate, nici până acum, fosta amantă a lui Pițurcă nu a reușit să-și recupereze bunurile! A rămas și fără cauciucuri de iarnă, potrivit click.ro.

„Administratora a spart la mai mulți locatari boxele și ne-au furat bunurile. Am dovezi, am materiale filmate și înregistrate! 10.000 de euro pagubă! Mi-au luat mobila, parchet, cauciurile de la mașină. S-au dus în boxă și mi-au luat tot! I-am făcut plângere la Poliție și ea minte! A fugit cu cauciucurile mele! Nu am recuperat nimic nici până acum! E o mincinoasă!”, a declarat furioasă Vica, pentru Click !

În trecut, administrația imobilului a cerut evacuarea fostei balerine de la Melody pentru neplata cheltuielilor curente. Mai mult, asociația de proprietari a dat-o în judecată pe Vica Blochina pentru neachitarea datoriilor la întreținere. Între timp, blonda susține că a ajuns cu datoriile la zero și a intentat și proces penal pentru calomnie.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/vica-blochina-scandal-cu-administratorul-de-bloc-2222426.html