Vicecampionul olimpic la canotaj Marius Cozmiuc şi soţia acestuia, Iuliana, au fost premiaţi de Auchan Suceava, acolo unde lucrează sportivului. Evenimentul a avut loc astăzi în incinta Auchan Suceava, în prezenţa mai multor angajaţi, veniţi cu steaguri tricolore, dar şi a mai multo clienţi aflaţi la ora respectivă în magazin. Pentru început, cei prezenţi au putut să vizioneze un scurt film intitulat „De la Suceava la Tokyo şi înapoi”, în care au fost prezentate evoluţiile canotorilor Marius şi Iuliana Cozmiuc la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul acesta.

Invitat să ia cuvântul, Marius Cozmiuc a mulţumit tuturor pentru această surpriză, adăugând: „Mulţumim domnului Lucian, mulţumim Auchan Suceava. Mă bucur că sunteţi într-un număr atât de mare şi mă bucur că ne apreiaţi în adevăratul sens al cuvântului. M-au copleşit emoţiile când am revizionat din nou cursa. Vă mulţumesc”. La rândul ei, Iuliana Cozmiuc a spus că atât ea cât şi soţul său sunt bucuroşi şi onoraţi că sunt în mijlocul familiei Auchan Suceava şi „că ne putem bucura împreună de rezultatele noastre”.

La finalul evenimentului, Auchan Suceava le-a oferit celor doi sportivi un coş cu flori şi unul cu produse Auchan, în timp ce mama canotorului, Mariana, a primit un tort.