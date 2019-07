Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a avut un weekend foarte încărcat. Așa cum a postat pe pagina sa de socializare tânărul vice a oficiat nu mai puțin de 21 de căsătorii. ”A fost un weekend plin, cu 21 de căsătorii în municipiul Suceava. Indiferent de naționalitate (braziliană, ucraniană sau franceză) tinerii se căsătoresc fericiți și cu zâmbetul pe buze.

Viață frumoasă, lungă și plină de iubire împreună!

Casă de piatră, dragi suceveni!”, a scris Harșovschi pe facebook.



