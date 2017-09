Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, i-a acuzat pe consilierii PSD că i-au lăsat pe cetățeni fără parcări modernizate. Harșovschi s-a arătat revoltat de atitudinea aleșilor social democrați vizavis de proiectul său privind inventarierea a 4.364 de locuri noi în vederea construirii de parcări de reședință acuzându-i de demagogie. El îi roagă să vină cu proiecte, nu doar cu critici neconstructive și să nu mai respecte “ordinul pe unitate” pe care l-au primit, acela de a se opune la tot și la toate. Redăm integral declarația viceprimarului Lucian Harșovschi.

”În luna iulie, pe 27, am propus Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care să inventariem 4.364 de locuri noi de parcare.După aprobarea acestui proiect, urma intabularea acestor suprafețe și apoi modernizarea lor. Aveau de câștigat atât sucevenii cu mașini, prin construirea acestor locuri de parcare, dar și cei care doresc mai mult spațiu verde. După bordurare, asfaltare, marcare și delimitare, spațiul verde care rămânea era într-adevăr protejat de tot pietrișul actual pe care și l-au pus oamenii pentru a-și parca mașinile și, mai mult, odată cu Registrul Spațiilor Verzi, terenurile rămase se puteau reabilita. Era un punct T0, deoarece orice altă intervenție asupra spațiului verde era evidențiată imediat și sancționată! Din motive neînțelese nici acum, consilierii PSD nu au votat acest proiect. Explicația lor nu am înțeles-o, nefiind coerentă deloc, singurul lucru pe care l-am dedus eu era acela că ei nu doresc să se facă lucrurile în “grabă” (să mai stăm 3 ani, poate câștigă ei Primăria și abia atunci se vor gândi cum să facă). Spun că nu au logică PSD-iștii deoarece, la mai bine de o lună distanță, joi pe 31 august, a avut loc o nouă ședință ordinară de C.L. Suceava. Am tot așteptat să vină să spună cum văd ei aceste parcări, ce e rău în acest proiect și care este viziunea lor pentru a pune un proiect comun pe ordinea de zi. Ei bine, am așteptat și după înmânarea mapelor cu proiectele supuse dezbaterii, poate vor aduce ideile lor chiar în ziua ședinței și, de ce nu, să repunem proiectul pe ordinea de zi suplimentară din 31 august. Ei bine, stimați suceveni, nu au făcut acest lucru demonstrând încă o dată că dau dovadă de demagogie. În schimb, prin nevotarea proiectului din 27 iulie, au lăsat sucevenii fără parcări modernizate! Așadar, în septembrie, vom repune proiectul pe ordinea de zi și poate le vine mintea la cap și îl votează (și datorită presiunilor făcute de dvs., sucevenii). Îi invit respectuos la treabă alături de noi, îi rog să vină cu proiecte, nu doar cu critici neconstructive, sa nu mai respecte “ordinul pe unitate” pe care l-au primit, acela de a se opune la tot și la toate și să lase campania electorală deoparte deoarece mai este mult până în 2020”.