Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harşovschi, a salutat apariţia modificărilor la Legea 416 a venitului minim garantat, iniţiate de deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băişanu. Conform acestora, un asistat social nu va mai putea refuza un loc de muncă decît o singură dată, nu de trei ori cum era până în prezent. După refuz, persoana respectivă este tăiată de la ajutorul social pentru 12 luni. Harşovschi a spus că, în prezent, de la Primăria Suceava primesc ajutoare financiare 105 persoane, vârful înregistrîndu-se în 2001, atunci cînd erau 1.200 de persoane în plată.

