Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a anunțat astăzi că îjn perioada 29-30 octombrie, la Fălticeni se va organiza ”Tîrgul Mărului”. El a spus că a avut discuții în acest sens cu primarul Cătălin Coman și s-a ajuns la concluzia că organizarea tărgului ar fi pentru producătorii de mere din zona Fălticeni, o bună oportunitate de a vinde și de a se promova. ” Succesul deosebit al Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina – Gustă din Bucovina!”, organizat recent de Consiliul Județean Suceava și Asociația „Produs în Bucovina”, a însemnat și un pas important în dinamizarea activității Asociației. Pe perioada Târgului am discutat cu majoritatea celor prezenți care s-au arătat mulțumiți de vânzare, dar cea mai mare satisfacție a fost legată de promovare și atragerea de noi clienți. Producătorii de legume și fructe, în special, consideră că această formă de promovare i-ar ajuta să nu rămână cu marfa nevândută. Pentru producătorii de mere din zona Fălticeni, o bună oportunitate de a vinde și de promovare ar fi organizarea unui târg, la Fălticeni, în perioada următoare. Această propunere a fost discutată cu primarul municipiul Fălticeni, Cătălin Coman, cu ocazia recentei acțiuni de promovare a județul Suceava, unde au fost prezenți și producători din cadrul Asociației „Produs în Bucovina”. Este de dorit ca modelul acțiunilor organizate în parteneriat de CJ Suceava și Asociația „Produs în Bucovina” să fie preluat de cât mai multe ori și în cât mai multe locuri. Astfel, se conturează ideea ca în zilele de 29 și 30 octombrie, la Fălticeni, în zona centrală, să se organizeze „Târgul Mărului””, a declarat Barbă.

