Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a anunțat că astăzi a avut o analiză a activității Serviciului Public Județean Salvamont, fiind stabilite o serie de acțiuni care vor avea loc în perioada următoare pentru pregătirea traseelor turistice. ”Din fericire, în ultima perioadă nu s-au înregistrat evenimente neplăcute și pentru asta dorim să mulțumim tuturor celor care vizitează județul pentru că au încredere și respectă indicațiile serviciului Salvamont Suceava”, a subliniat Barbă. El a menționat că în perioada următoare se vor desfășura ample acțiuni pentru pregătirea sezonului de vară, dar în același timp, încă de pe acum, vor fi pregătite și traseele turistice montane pentru perioada iernii. ”Astfel, Serviciul Salvamont și Centrul Național de Informare și Promovare Turistică (CNIPT) vor amenaja și marca noi trasee turistice, care vor putea fi parcurse atât pedestru cât și cu bicicletele. Vom revizui toate traseele turistice și vom interveni acolo unde este cazul pentru refacerea marcajelor. Trebuie subliniat faptul că vom avea și trasee noi în discuție, și anume cele legate de Via Mariae, care vor putea fi parcurse și pe jos și cu bicicleta. Vrem ca aceste trasee să fie finalizate până în jumătatea lunii iulie, astfel încât pelerinii care vor veni în 15 august la Putna și Cacica să le poată utiliza.

Intenția noastră este și dezvoltarea ciclo-turismului și să intensificăm promovarea și susținerea unuia dintre cele mai importante trasee turistice, Via Transilvanica, rută care începe de la Putna. Toate aceste activități au în vedere pregătirea pentru activitățile specifice de promovare în domeniul turismului din acest an, activități care se desfășoară sub egida împlinirii a 150 de ani de la Marea Serbare de la Putna”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean.

El a mai spus că având în vedere dezvoltarea continuă a domeniului schiabil din județul Suceava, pe lângă preocupările cu privire la dezvoltarea traseelor și îmbunătățirea infrastructurii Salvamontului, există o preocupare și pentru dezvoltarea resursei umane cu care să acționeze acest serviciu, în sensul atragerii unui număr cât mai mare de voluntari. ”Este un domeniu în care este nevoie de timp pentru formarea și acreditarea de voluntari, astfel că, în perioada următoare, vom iniția o serie de demersuri pentru specializarea resursei umane. Înainte de a lua decizii în acest domeniu vom discuta aplicat cu voluntarii din județ, să vedem cum putem valorifica experiența lor, inclusiv a celor de la Vatra Dornei, cum putem atrage și forma noi voluntari”, a încheiat Niculai Barbă.