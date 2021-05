Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a anunțat că începând de joi, 27 mai, compania Air Bucharest a început operarea curselor de vacanță spre Antalya, în Turcia, cu zboruri în fiecare zi de joi și luni. Niculai Barbă a spus că începând din 6 iunie și compania aeriană Corendon Airlines va opera curse charter tot spre Antalya, în fiecare zi de luni. Astfel, el a subliniat faptul că în momentul de față de la Suceava se operează două destinații de vacanță, în Turcia cu trei zboruri pe săptămână și Egipt, în Hurghada, cu un zbor pe săptămână. De precizat că zborurile spre Egipt au deschis sezonul estival de la Suceava pe 4 aprilie. Vicepreședintele CJ Suceava a arătat că aceste curse de vacanță vor opera până la finalul lunii septembrie.

„Faptul că mari companii și tour operatori importanți au ales Aeroportul „Ștefan cel Mare” pentru a opera aceste curse reprezintă un semnal important în ceea ce privește aprecierea calității serviciilor oferite de Aeroport și este un indicator privind potențialul zonei pentru acest gen de servicii.

Inaugurarea acestor curse acum este încă o confirmare a tendinței revenirii lucrurilor la normalitatea dinaintea pandemiei. Iar deciziile acestor companii confirmă și estimările noastre”, a spus Niculai Barbă. El a spus că administrația județeană se pregătește de mai mult timp pentru a fi primii în organizarea și participarea la evenimente de promovare a zonei, fie că este vorba de târguri interne sau internaționale, evenimente culturale, în format tot mai larg, cu public, la un maxim permis de restricțiile momentului. „Vrem și ne pregătim ca majoritatea activităților în județul Suceava sa revină cât mai repede la nivelul anterior pandemiei”, a spus Niculai Barbă.