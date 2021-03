Autoritățile județene au deschis astăzi Palatul Administrativ din centrul Sucevei, pentru a prezenta presei pagubele provocate de incendiu izbucnit la mansarda clădirii în dimineața zilei de sâmbătă. Reprezentanții presei au fost ghidați de subprefectul Daniel Prorociuc și vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă. Acesta din urmă a ținut să precizeze că parterul și primul etaj al Palatului Administrativ sunt cel mai puțin afectate de incendiu și de intervențiile pentru stingerea focului.

El a mai precizat că celelalte etaje sunt afectate pe porțiuni. De exemplu, spațiul dinspre str. Vasile Bumbac în care funcționa Prefectura Suceava nu a fost afectată de incendiu. Printre cele mai afectate birouri sunt cele ale prefectului și subprefectului. Niculai Barbă a spus că arhiva aflată în Palatul Administrativ nu a fost afectată de incendiu. El a mai precizat că arhiva se află la demisolul clădirii, unde apa nu a ajuns.