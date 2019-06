Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a dat startul astăzi dimineață semimaratonului urban de fapte bune ”OSF Start Bucovina 2019” care este organizat de Fundația Comunitară Bucovina (Grup de Inițiativă) și Asociația Help and Advice cu sprijinul OSF Global Services. ”În această dimineață am avut plăcerea de a da startul cursei urbane din municipiul Suceava unde am reiterat sprijinul meu și al administrației locale pentru sport”, a spus Harșovschi. La primul semimaraton urban din Suceava s-au înscris peste 100 de persoane banii colectați din vânzarea biletelor urmând a fi folosiți pentru susținerea proiectelor sociale pentru comunitate.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor de participare la Semimaratonul OSF Start Bucovina vor fi folosite pentru înființarea Fundației Comunitare Bucovina, constituită în prezent ca Grup de Inițiativă. Proiectele sociale care vor fi derulate prin Fundația Comunitară Bucovina au ca scop sprijinirea tinerilor sportivi talentați și cu situații financiare precare, cum ar fi „Bicicletă de fapte bune” a lui Radu sau „Clubul de box CSM” Suceava. Sunt trei probe de alergare urbană, respectiv: proba de semimaraton (21 km),proba de cros (10 km), Cros popular (5 km). Elementul de noutate al OSF START BUCOVINA 2019 este dat de faptul că include un traseu 100% sigur pentru persoanele cu dizabilități care vor putea participa singure sau cu ajutorul unui însoțitor.