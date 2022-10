Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Metropolitan Suceava este autorizată, iar împreună cu Salcea, Adâncata, Bosanci, Ipotești, Mitocu Dragomirnei, Moara, Pătrăuți și Șcheia, municipiul Suceava va introduce transportul metropolitan.

”Prioritatea este cea de a asigura un sistem de transport în comun eficient, accesibil și durabil prin achiziționarea de mijloace de transport ecologice și nepoluante. Accesând PNRR, vom cumpăra autobuze electrice. Pentru primele 50 avem deja aprobarea, iar 30 sunt în așteptare. Valoarea totală a celor două proiecte este de 199.892.977,60 lei cu TVA (114.483.148,06 lei – proiectul aprobat și 85.409.829,53 lei – proiectul în așteptare). De la 1 ianuarie, A.D.I. va prelua transportul în toate localitățile menționate, cu operatorii existenți, până la venirea flotei electrice”, a declarat Harșovschi.