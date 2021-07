Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că au fost finalizate lucrările de reabilitare și modernizare a unei noi parcări din municipiul Suceava. Lucian Harșovschi a spus că locul cunoscut de suceveni “La Bazin” a devenit parcare cu acte în regulă, care în momentul de față are 100 de locuri de parcare și o nouă zonă cu spațiu verde. El a spus că în aceeași zonă s-a construit un nou trotuar în jurul parcării, care va continua până în strada Mitropoliei. Viceprimarul Sucevei a precizat c astfel de lucrări vor continua și în alte zone ale municipiului.

Imagini cu parcarea modernizată:

Zona „La bazin” înainte și în timpul lucrărilor de amenajare a parcării: