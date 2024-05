Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a vizitat astăzi șantierul Bazei Sportive TIP 1 de dimensiuni omologate UEFA cu iluminat nocturn care se întinde pe o suprafață de 13.800 mp în zona străzii Iuliu Hossu. Harșovschi s-a arătat mulțumit de ritmul lucrărilor arătând că în urma construirii zidului de sprijin și a consolidării terenului, Baza Sportivă TIP 1 este realizată în procent de 70%. ”Municipiul Suceava s-a ocupat de lucrările de sistematizare a terenului, precum și de construirea zidului de sprijin și consolidarea acestuia, efectuând lucrări de săpătură mecanizată (11.650 m3), precum și lucrări de umplutură și compactare (9.200 m3). Lucrările au fost în valoare de 1.706.394,09 lei cu TVA. Realizarea zidului s-a făcut prin eliminarea parțială a materialului alunecat, eliminarea solului vegetal, tratarea terenului de fundare cu liant hidraulic. În continuarea zidului, pe zonele în care rambleul nu depășește 2.00 s-a eliminat parțial materialul de umplutură, apoi s-a refăcut taluzul cu panta din material tratat cu liant hidraulic. De asemenea, pe zonele de debleu taluzul s-a amenajat cu panta și se va proteja cu sol vegetal însămânțat. Totodată a fost încorporat un bazin de vidanjare de 30.000 litri și o butelie pe GPL în valoare de 262.395 lei cu TVA. Pentru alimentarea cu energie electrică s-a procedat la extinderea rețelei electrice de medie tensiune pe un traseu de peste 500 de metri cu post de transformare din medie joasă tensiune, lucrări realizate în valoare de 476.109 lei cu TVA”, a subliniat viceprimarul.

Baza Sportivă este compusă din terenul pentru fotbal de dimensiuni omologate UEFA de 105m x 68m cu nocturnă, terenul multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, precum și o clădire pentru vestiare, având un regim de înălțime P+1E, construit pe o suprafață de 395,88 mp (suprafața desfășurată este de 520,96 mp). Obiectivul este finanțat de Compania Națională de Investiții, licitația fiind câștigată de către compania de construcții Hentza Business SRL valoarea proiectului fiind de 5.232.274,98 lei (fără TVA). Terenul pentru fotbal are o suprafață utilă de evoluție 75,50 x 117,00 m și o suprafață utilă de joc 68,00 x 105,00 m. Totodată, suprafața de joc va avea un covor de gazon artificial, pe straturi de balast și piatră compactată, precum și pante de 0,5% către laturile lungi. Drenarea apelor pluviale va fi asigurată prin stratul suport. În ceea ce privește terenul multifuncțional pentru handbal, baschet, volei și tenis, acesta are o suprafață utilă de evoluție 25,00 x 44,00 m și o suprafață de joc de 40,00 x 20,00 m, precum și o zonă de protecție perimetrală cu lățimea de 2,00 m. Suprafața de joc va fi dintr-un covor de tartan, e un planșeu din beton armat și compactat. Marcajele terenurilor sunt conforme cu cerințele Regulamentului de organizare și funcționare ale Federațiilor Române de fotbal, handbal, baschet, volei și tenis. Delimitarea suprafețelor de joc, atât a terenului pentru fotbal cât și pentru terenul multifuncțional, se face cu o împrejmuire din stâlpi metalici și plasă bordurată cu înălțimea de 5,50 m pe toate laturile. Accesul se face printr-o poartă metalică dinspre parcare pentru spectatori și dinspre vestiare pentru sportivi. De asemenea, va exista o parcare pentru 55 de autoturisme, din care 4 pentru persoane cu dizabilități locomotorii și 2 pentru autocare, precum și spații verzi cu gazon și arbuști.

Baza sportivă va cuprinde următoarele dotări și echipamente: bănci de câte 14 scaune pentru rezerve și antrenori pe latura estică, gradene pentru 500 de spectatori pe latura vestică, iar adiacent gradenelor vor exista locuri pentru 20 de persoane cu dizabilități locomotorii, tabelă de marcaj, 5 catarge pentru drapele, porți de fotbal și de handbal, fileuri de tenis și de volei cu stâlpi mobili, panouri de baschet mobile și complet echipate, protecție căptușeală de burete la stâlpii nocturnei, plasă de compartimentare a terenului cu gazon în două terenuri mici de antrenament de fotbal, targă medicală, instalație pentru iluminat nocturn cu 6 stâlpi. Totodată, baza sportivă va cuprinde alei pietonale și spații verzi, precum și instalații sanitare (apă rece și caldă, canalizare) și termice (centrală termică, panouri solare). Racordările (apă, canal și energie electrică) au fost realizate pe organizarea de șantier, ulterior fiind suportate de Primăria Suceava.

Lucian Harșovschi a mai arătat că în zonă Primăria deține 120.000 mp de teren cea mai mare suprafață de 50.000 mp urmând a fi ocupată de Sala Polivalentă care se află în construcție. Acolo se va mai construi un Aqua Park în suprafață de 35.000 mp. ”Diferența rămasă va fi folosită pentru suprafața gradenelor și realizarea drumului din incintă. Un drum de acces din str. Iuliu Hossu și până la Baza Sportivă cu o lungime de 554.78 ml și care va avea o parte carosabilă de 7.0 m, în prima etapă la pietruire este pentru organizarea de șantier”, a încheiat Harșovschi.