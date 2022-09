Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a fost prezent joi la Liceul cu Program Sportiv, împreună cu cinsilierii locali Ciprian Anton și Bogdan George Pastrav, pentru a reconfirma echipei de handbal, CSU Suceava, sprijinul municipalității. ”Jucătorii își desfășurau primul antrenament din sezon în sala recent renovată, cu o nouă suprafață de joc, cu noi tribune și vestiare, lucrări finanțate de Primăria Suceava cu peste 1 milion de lei. De asemenea, și în acest an sprijinim echipa de handbal cu suma de 2.500.000 lei. După victoria de miercuri cu CS Minaur Baia Mare, vineri facem galerie, acasă, echipei de handbal masculin, în meciul cu Dinamo București. Vă așteptăm la meci, începând cu ora 17:25, în sala Liceului cu Program Sportiv pentru a sprijini echipa. Hai, CSU Suceava!”, a transmis Harșovschi.

