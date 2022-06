Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, promovează ia românească. Astăzi de Ziua Iei și de Hramul Sucevei, Harșovschi a apărut îmbrăcat în ie tradițională în centrul municipiului invitându-i pe suceveni la Târgul de Sânziene. ”Cu zâmbet și mândrie, astăzi purtăm ie. Vă așteptăm în Piața 22 Decembrie la Târgul de Sânziene al meșterilor populari și la evenimentele pregătite pentru întreaga comunitate”, a transmis Harșovschi.

