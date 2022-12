Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, reamintește că autobuzul spre Aeroport, linia 8, la fi funcțional începând de joi, 15 decembrie. ”Autobuzul va circula non-stop, între municipiul Suceava și Aeroportul Stefan cel Mare Suceava. Plecarea va fi din Gara Burdujeni, din oră în oră, la fix. La întoarcere, tot timpul, la și jumătate va pleca de la aeroport”, a spus Harșovschi.

Pe timpul zilei (8:00 – 21:59), traseul autobuzului cu nr. 8 va fi între Gara Burdujeni și aeroport, retur via Orizont.

Autobuzul de noapte va circula între orele 22:00 – 07:59, iar circuitul acestuia va fi extins până în Obcini.

Prețul unui bilet de călătorie, valabil 100 de minute, inclusiv în municipiul Suceava, va fi de 10 lei.