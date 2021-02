Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat că a cerut celor 129 de asociații de proprietari din Suceava printr-o adresă înaintată în data de 25 ianuarie să nu mai treacă numele proprietarilor pe listele de plată ale utilităților. De asemenea, pe listele de plată trebuie să apară în schimb salariile celor de la asociațiile de proprietari. Harșovschi a spus că asociațiile trebuie să respecte regulamentul privind protecția datelor arătând că această măsură este stipulată într-o hotărâre de consiliu local din 17 decembrie 2020. Potrivit viceprimarului, până acum doar 20% dintre asociații au procedat la aplicarea acestei măsuri. Totodată, Lucian Harșovschi cere introducerea digitalizării în activitatea asociațiilor de proprietari. Concret, vicele vrea ca asociațiile să implementeze un soft, un program, astfel încât proprietarii să trimită citirile la contoare, să aibă acces la listele de plată și să facă plățile în mod online. ”Unii de la asociații mi-au spus că nu se poate pentru că sunt bătrâni care nu pot face aceste operațiuni online. Eu îi contrazic pentru că am văzut multe persoane în vârstă care folosesc telefoanele mobile să trimită sms cu citirile la contoare deci nu cred că e o problemă. Nu accept ca asociațiile să nu implementeze digitalizarea serviciilor”, a spus Harșovschi.

