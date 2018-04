Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, participă în perioada 18-19 aprilie la întâlnirea finală a proiectului „Freight TAILS – Soluții logistice inovatoare pentru transportul și distribuția de mărfuri”, care are loc în localitatea Split, din Croația. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Urbact 3.

Lucian Harșovschi a explicat că municipiul Suceava este partener în cadrul acestui proiect, alături de Westminister – Marea Britanie, Parma – Italia, Maastricht – Olanda, Tallinn – Estonia, Umea – Suedia, Split – Croația, La Rochelle – Franța, Bruxelles – Belgia, Parma – Italia.

„Acest proiect oferă asistență tehnică și transferul de experiență din partea orașelor partenere pentru transportul și distribuția de mărfuri, în vederea reducerii congestionării traficului și a emisiilor poluante datorate traficului rutier”, a spus viceprimarul Sucevei. El a adăugat că planul de acțiune realizat în cadrul acestui proiect va fi parte integrantă din documentația tehnico-economică pentru obținerea finanțării nerambusabile în cadrul P.O.R. – Axa 1, pentru proiectul “Sistem integrat de management al traficului”, pentru care municipiul Suceava are alocați 1,2 milioane de euro, proiect care este demarat, aflându-se în faza de semnare a contractului de proiectare (undă verde, reglementare transport public precum și transport și distribuție de mărfuri).

„Concluzia generală, în urma discuției purtate în particular cu viceprimarul orașului Split, Nino Vela, este aceea că, pentru protejarea mediului și decongestionarea traficului, viitorul este al mașinilor electrice și al regulilor clare pentru aprovizionarea cu marfă”, a declarat Harșovschi. El a mai precizat că din delegația suceveană mai fac parte Particip alături de colegii mei, Dan Dura, Simona Strîmbeanu, Mihaela Gafițescu, Gabriel Petruc, precum și conf. univ. dr. la Universitatea “Ștefan cel Mare”, Mihai Popescu