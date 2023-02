Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a dat startul unei noi ediții a turneului de hochei pe gheață pentru veterani Bucovina Cup care se desfășoară pe Patinoarul Areni în acest weekend. ”Am testat gheața, am aruncat pucul și am dat startul unei noi ediții a turneului de veterani Bucovina Cup.

Începând de astăzi, timp de trei zile, patinoarul va găzdui echipele ce iau parte la turneul de “old boys”. Mulțumim băieților pentru că promovează hocheiul în zona noastră, dar și pentru că încurajează sportul în rândul “veteranilor”. Nimeni nu este “prea bătrân” pentru a face sport”, a declarat Harșovschi. El a mai spus că în acest sezona Patinoarul Areni a fost folosit de 28.104 suceveni.