Viceprimarul municipiului Suceava, Teodora Munteanu, a pierdut președinția organizației locale USR PLUS la alegerile care au avut loc recent în favoarea Gianinei Ursu. Aceasta și-a adjudecat postul cu 54 de voturi față de doar 36 ale Teodorei Munteanu. Funcția de președinte a mai fost dorită de trei membri USR PLUS și anume: Corina Ioana Parasca-4 voturi, Iona Mareș-2 voturi și Daniel Ababei-2 voturi. Birou Local al organizației are următoarea component: Dănilă Andreea, Munteanu Teodora, Matei Teodor, Buburuzan Lorena, Ciornei Radu Tudor, Marin Ion Puiu, Maslovschi Dumitru Cristin, Nistor Tiberiu Ionuț, Ungureanu Mariana și Călin Ionel.

„USR PLUS vrea și trebuie să facă o altfel de politică. Cei care s-au alăturat USR PLUS au făcut-o cu speranța și voința de a schimba lucrurile în bine. Suceava are nevoie de un suflu nou pe scena politică. Eu cred în oameni și în capacitatea lor de a forma echipe pentru un scop comun. Cred și în puterea exemplului personal și îmi doresc să aduc în echipa de la Suceava energie, responsabilitate, profesionalism și încredere că vom schimba politica suceveană. Cu oameni, prin oameni. ”- a declarat Gianina Ursu. Echipa Filialei Municipale Suceava își propune în principal dezvoltarea și consolidarea filialei și atragerea de oameni valoroși în echipă. Gianina Ursu este membru fondator PLUS Suceava, devenind ulterior unul din cei 5 Coordonatori Regionali PLUS Nord-Est. Are studii de comunicare și administrare a afacerilor. Experiența profesională și-a format-o în mediul privat, în prezent fiind 100% implicată în activitatea USR PLUS.