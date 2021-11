Viceprimarul USR al Sucevei, Teodora Munteanu, are șanse să rămână în funcție, chiar dacă Partidul Național Liberal, cu care deține majoritatea în Consiliul Local, intră la guvernare cu PSD. Celălalt viceprimar al Sucevei, liberalul Lucian Harșovschi, a declarat, la Radio Top: „Oricînd se pot face modificări în Consiliul Local, funcție de voința politică și de negocierile purtate de conducerile partidelor. Însă, alianța cu PSD la nivel național nu ar trebui să fie transmisă automat la nivel local. Asta vom vedea funcție de ce proiecte și de ce discuții sînt pentru viitor. Oricum, trebuie lăsată haina politică la o parte și ca toate partidele să colaboreze în Consiliul Local pentri binele cetățenilor”. Pe de altă parte, viceprimarul are încredere în capacitatea senatorului Daniel Cadariu, nominalizat pentru portofoliul de la IMM-uri și Turism, de a face față funcției. Lucian Harșovschi a spus: „În urma implicării președintelui Gheorghe Flutur, căruia îi mulțumesc, Daniel Cadariu este propus ministru pentru IMM-uri și Turism în Cabinetul Nicolae Ciucă. Sînt de părere că Dan se va descurca destul de bine pentru că are o experiență și ca vicepreședinte al Consiliului Județean și ca senator. De aceea, eu cred că lucrurile vor fi bune. Suceava are o șansă prin Daniel Cadariu pe partea turismului. Noi, față de Valea Prahovei, stăm mult mai bine. Problema este infrastructura și publicitatea. De soluționarea acestei probleme cred că se va ocupa Daniel Cadariu”. De asemenea, viceprimarul Harșovschi a apreciat că deputatul Bogdan Gheorghiu a făcut cinste Sucevei în calitate de ministru al Culturii.