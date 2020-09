Președintele Pro România, Victor Ponta, a fost prezent la Suceava pentru a susține candidaturile lui Florin Sinescu și Alexandra Harja Samsonescu pentru funcția de primar al Sucevei, respectiv cea de președinte al Consiliului Județean. Florin Sinescu a susținut o conferință de presă împreună cu liderul Pro România Suceava, deputatul Cătălin Nechifor, alături de cei doi fiind prezenți și Alexandra Harja Samsonescu și Florin Sinescu. Victor Ponta a ținut să precizeze că Pro România este partidul care a ales rolul cel mai greu în România, acela de a „sparge blatul la nivel național”. „De asta am și rămas singuri împotriva tuturor și de asta sunt atât de trist uneori când văd că noi ne luptăm cu PNL și cei de la PSD se luptă cu noi și ne sancționează că luptăm cu PNL. Dar când îți alegi rolul ăsta ți-l duci. Nu am venit să ne plângem. Am venit să-i mulțumesc lui Cătălin Nechifor pentru că este pe lista celor care nu m-au dezamăgit niciodată”, a declarat Victor Ponta.

El a precizat că este extrem de important că există și oameni „alături de care am făcut lucruri bune, alături de care am trecut prin bune și prin rele”. Victor Ponta a mai spus că îl bucură foarte multă că Alexandra Harja Samsonescu, cea care candidează pentru președinția Consiliului Județean, este un exemplu a ceea ce înțelege Pro România prin politică de viitor. „E suficient să puneți două fotografii , cu domnul Flutur, ca să vedeți cum arată politica trecutului și pe Alexandra, cum va trebui să arate politica în viitor. Apoi, Florin Sinescu este un om alături de care am lucrat și care cred că în acest moment oferă o alternativă serioasă celor din municipiul Suceava care spun după 16 ani că e nevoie de o schimbare. Nu poate nimeni să spună că nu avem ce să facem, că rămânem cu primarul de 20 de ani, că nu avem cu cine să votăm. Ba da. Avem un candidat serios, capabil pentru municipiu”, a afirmat președintele Pro România. El a declarat că își dorește ca în Suceava oamenii să vadă în Pro România „ceea ce de fapt am construit”, adică o alternativă pentru PSD și PNL. „Și sunt convins că aceste alegeri, care așa cum sunt organizate în nici un caz nu vor fi democratice, nu vor reflecta ceea ce oamenii așteaptă, ci vor reflecta niște jocuri politice mai mult sau mai puțin corecte”, a afirmat Victor Ponta.