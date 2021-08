Fostul prezentator de la Meteo a trăit o adevărată telenovelă cu Bianca Drăguşanu, însă acum este îndrăgostit din nou. De Selina, o tânără sexy, care îl ajută pe Victor Slav (40 de ani) foarte mult cu afacerea cu restaurantul. Click! i-a întâlnit la un eveniment monden şi a aflat mai multe despre noua lui relaţie.

Click!: Am observat că eşti foarte activ şi faci mulţime de lucruri, ţi-ai deschis restaurant…

Victor Slav: Nu fac o grămadă, încerc să fac, mai ales în perioada asta nebună şi cu covidul, şi cu pandemia asta şi cu tot. Am luat o pauză de televiziune, că să spun aşa, am un an şi 2-3 luni, deja, de pauză. Iar în timpul asta am încercat să pun pe picioare o afacere fix în pandemie, am intrat în Horeca. Mie îmi plac lucrurile nebune, ca să zic aşa. Şi m-am chinuit să deschid restaurantul, este deschis de 2 luni. Încercăm să facem lucruri din ce în ce mai frumoase şi mai bune, sper să şi reuşim. Pentru că, nu-i aşa, se aude de valul 4.

Am văzut că eşti îndrăgostit. Şi în seară asta la eveniment ai venit cu iubita ta.

Sunt îndrăgostit şi de noul meu job, dar eu sunt îndrăgostit de doi ani de zile de Selina. Adică am o relaţie de doi ani de zile, într-adevăr nu am vrut să ieşim în evidenţă şi iubita mea nu e o persoană care vrea publicitate. De asta nu suntem cunoscuţi pubicului larg.

Este model?

Nu, este iubita mea. Este un model de femeie.

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/victor-slav-iubita-mea-e-un-model-de-femeie