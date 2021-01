Victor Slav și-a făcut curaj să le prezinte fanilor noua lui iubită, la un an și jumătate de când cei doi au început să iasă împreună. Efectul nu a fost însă cel scontat, iar în loc de felicitări pentru noua relație, Victor a primit de la fani tot felul de comentarii răutăcioase, cu aluzii la asemănarea dintre frumoasa blondă din imagine și fosta soție, Bianca Drăgușanu, potrivit click.ro.

Victor Slav (40 de ani) a început noul an cu asumarea unei relații pe care o are de un an și jumătate și pe care a ținut-o până acum departe de ochii fanilor. Fotoreporterii Click! l-au surprins pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu la cumpărături cu noua lui cucerire, o blondă focoasă, chiar la începutul pandemiei de coronavirus, când toată România intrase în izolare. Iar Slav a vorbit despre noua femeie din viața lui în emisiunea Adelei Popescu, la sfârșitul lunii noiembrie, anul trecut. Abia acum și-a făcut însă curaj să le-o prezinte și fanilor, pe pagina personală de Instagram. Reacția virulentă a fanilor demonstrează că a avut motive întemeiate să amâne cât mai mult acest moment.

”Drăgușanu Nr 2. No offence, dar seamănă. Doar că Bianca e mai tunată un pic.”

”Ai niste gusturi proaste, o copiază pe Bianca. Caută o femeie de casă. Uite, Vârciu a umblat până a găsit o fată de casă.”

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/victor-slav-si-prezentat-oficial-noua-iubita-fanii-l-au-taxat-imediat-pacat-de-tine