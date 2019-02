Sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava a găzduit sâmbătă 2 februarie meciul din cadrul etapei a XI-a a seriei A a Diviziei A de handbal masculin dintre CSU II Suceava și ocupanta locului secund, CSU Galați. În prima dispută a sezonului, gălățeanii s-au impus la Suceava, la fel cum au făcut-o și pe propriul lor teren.

De această dată, tinerii jucători pregătiți de Ion Tcaciuc s-au mobilizat exemplar și au câștigat fără dubii cu 35-30 (20-16). Doar cu portarul Duman de la echipa de Ligă Națională, echipa a doua a CSU Suceava a arătat implicare, dăruire, iar handbaliștii au demonstrat un progres remarcabil. Echilibrul s-a menținut o parte din timp după care gazdele au preluat inițiativa pe care nu au mai cedat-o până la final. De remarcat faptul că de la gruparea suceaveană a lipsit și golgheterul Claudiu Lăzurcă.

”Îi felicit pe băieții mei pentru modul în care au abordat acest meci. Deși plecam din start cu șansa a doua și nici nu aveam decât un singur jucător de la echipa de Ligă Națională, am arătat că avem potențial și dorință de afirmare. Am jucat tot timpul cu doi pivoți și am avut câștig de cauză. Sper să fie o victorie de moral care să le dea încredere jucătorilor noștri” a declarat antrenorul echipei CSU II Suceava, Ion Tcaciuc.

Pentru formația suceveană în partida cu CSU Galați au marcat: Alupoaie (11 goluri), Cozorici (8), Pintilei (5), Jităreanu (5), Tofănel (2), Stanciuc (1), Ivan (1), Bejinariu (1) și Roșu (1).

Rezultate consemnate în etapa a XI-a:

CSU II Suceava – CSU Galați 35-30

CSM Botoșani – CSM Bacău 25-35

CSM Vaslui – CNOT Brașov 42-24

Clasament

1. CSM Vaslui 11 11 0 0 409-255 33

2. CSU Galați 11 6 1 491-295 19

3. CSU II Suceava 11 6 0 5 317-355 18

4. CNOT Brașov 11 5 0 6 332-355 15

5. CSM Bacău 11 3 0 8 318-351 9

6. CSM Botoșani 11 1 1 9 279-337 4