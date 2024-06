Deputatul Gheorghe Șoldan a obținut o victorie mare pentru PSD în județul Suceava reușind să câștige președinția Consiliului Județean. În urma numărătorii voturilor din județul Suceava, datele provizorii arată că Gheorghe Șoldan are în momentul de față un procent de 43,09%. Liderul PNL Suceava a obținut un procent de 40,66%.

Candidatul ADU, Emanuel Ungureanu a obținut 7,06%.