În județul Suceava s-au confirmat 34 de cazuri noi de COVID-19, cu unul mai puțin față de ziua anterioară. Au fost făcute doar 102 teste. Numărul persoanelor infectate a crescut la 15.230, iar conform Instituției Prefectului 13.429 de pacienți au fost declarați vindecați. În județul Suceava sînt 953 de cazuri active de infecție cu virusul SARS-CoV-2, cu 71 în minus comparativ cu raportarea precedentă. Numărul localităților fără nici un caz de coronavirus a crescut de la 13 la 14, dintr-un total de 114. Șaisprezece localități au cîte un caz în evoluție, 39 sub cinci, 26 sub 10, iar 19 au peste 10 cazuri active. Incidența cumulată s-a micșorat de la 1,29 la 1,21 la mia de locuitori.

