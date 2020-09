Idei de afaceri cu fonduri europene reprezinta o cautare importanta in Google, legata de accesarea de fonduri europene. Insa, chiar daca acum cauti o idee de business si speri sa poti obtine finantare nerambursabila pentru a-ti creste afacerea, sunt cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in calcul.

Marius Bizau, consultant pe fonduri europene, spune, in cadrul unui interviu oferit site-ului PR2Advertising.ro, ca orice antreprenor care vrea sa acceseze astfel de fonduri trebuie sa isi puna o intrebare simpla, al carei raspuns il va ajuta, insa, sa ia cea mai buna decizie. “Daca ai avea acesti bani de care spui ca ai nevoie pentru finantarea nerambursabila, daca ai avea acei bani in buzunar, i-ai cheltui fara nicio emotie sau nu? (…) E o intrebare la care multi reflecta si isi dau seama ca asa si trebuie privite finantarile nerambursabile”, spune consultantul.

“Faptul ca aplicam pentru o finantare nerambursabila si ne regasim pe o lista de castigatori nu este lucrul cel mai important” – Marius Bizau

Orice afacere necesita o buna planificare a resurselor si implicare. Tocmai de aceea, faptul ca aplici pentru fonduri europene si proiectul tau este aprobat, nu inseamna neaparat ca ai tras lozul castigator. Toate afacerile care primesc finantare europeana trebuie mentinute pentru o anumita perioada minima, in functie de tipul de finantare pentru care aplici si, de asemenea, necesita si atingerea unor obiective mentionate in proiect.

Accesarea de fonduri europene ar trebui sa reprezinte si un angajament pe care compania si-l ia, de a respecta pasii, dar si obiectivele proiectului. De altfel, in cazul in care acestea nu sunt respectate, risti sa pierzi finantarea si sa ramai cu cheltuielile. “Banii respectivi nu sunt ai tai”, spune Marius Bizau. Si acest lucru se vede in special in momentul in care esuezi in a-i cheltui conform procedurilor si incadrarii lor ca eligibile sau neeligibile, dar mai ales in situatiile in care nu atingi obiectivele si pierzi finantarea.

Totusi, o buna comunicare cu consultantul pe fonduri europene ii poate ajuta pe aplicanti sa inteleaga care sunt conditiile si ce inseamna accesarea de fonduri europene, care sunt avantajele, dar si obligatiile si riscurile companiilor in ceea ce priveste proiectele sustinute prin fonduri europene.

Primul pas este ideea de afaceri

Multe companii, insa, nu au idei de afaceri pentru fondurile europene, spune consultantul. “In momentul in care eu ca si consultant primesc intrebarea “ce as putea sa fac cu banii astia”, este evident ca acea persoana nu are o idee conturata, schitata.”

O alta problema in accesarea de fonduri nerambursabile este ca unele dintre cheltuielile conpaniilor care vor sa le acceseze nu sunt eligibile. Printre acestea se numara salariile angajatilor, promovarea sau chiar cheltuielile cu contabilitatea.

Tot Marius Bizau explica de ce aceste cheltuieli nu sunt luate in calcul. “In primul rand”, spune consultantul, “pentru ca sunt cheltuieli imateriale si sunt volatile, greu de recuperat la un moment dat. Daca obiectivul proiectului contractului de finantare nu este atins, in cazul proiectelor care implica investitii, statul, finantatorul are mecanisme de a-si recupera o parte din banii respectivi. Pentru ca la randul lui, statul roman trebuie sa prezinte dovezi ca sumele nerambursabile au fost cheltuite conform programelor catre Comisia Europeana. Altfel, vom primi ori neeligibilitati, ori vor fi aplicate penalitati. Si atunci, la randul sau, statul roman trebuie sa isi impuna niste mecanisme prin care sa aiba posiblitatea de a tine sub control aceste eventuale penalitati.”

Pentru cei care vor sa acceseze finantare europeana, consultantul pe fonduri europene, Marius Bizau, are un sfat. “Sfatul meu pentru toata lumea este sa se preocupe in primul rand de business-ul pe care il au, sa il dezvolte pana acolo unde cred ca ajung la un plafon peste care e greu sa mai treaca si dupa aceea sa investigheze, sa caute si alte posibilitati. Iar pentru cei care sunt la inceput de drum, care isi doresc sa se apuce de o activitate, ei trebuie sa isi faca un scenariu de desfasurare a business-ului, a activitatii, pe o perioada de timp: 6 luni – un an. Si atunci vor vedea ce ar insemna din punct de vedere al cheltuielor pe care ei trebuie sa le aiba si ce ar putea fi din perspectiva veniturilor pe care ei ar putea sa le incaseze.”

Urmareste interviul complet in materialul video