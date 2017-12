Otilia surprinde şi apare în atenţia fanilor cu o piesă de club remixată de Ian Burlak, deejay de la aceeasi casă de discuri cu artista, „JHaps Records”, videoclipul fiind realizat in Pakistan.

În urmă cu o lună Otilia a lansat piesa „Prisionera” ce a adunat cu uşurintă 5 milioane de vizualizări, tot in aceeaşi perioadă a participat la „Bama Music Awards” din Hamburg – Germania unde a câştigat premiul „Best Balkan artist 2017”.

https://www.youtube.com/watch?v=MwlODGCsndE