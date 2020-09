Guvernul României, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, va organiza luni, 21 septembrie 2020, ora 12:00, videoconferința “Cât de pregătită este România pentru dezvoltarea durabilă? ”.

În cadrul evenimentului, experți din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor prezenta concluziile finale ale analizei făcute asupra mecanismelor instituționale, de planificare și bugetare care pot contribui la implementarea ”Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” (SNDDR) și a ”Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă”, în cadrul proiectului de asistență tehnică finanțat de Guvernul României Linking policy planning and budgeting to support the implementation of the SDG in Romania.

Evenimentul se va desfășura atât în format virtual, cât și în format fizic (Palatul Victoria). Astfel, vor fi prezenți:

László BORBÉLY, Consilier de stat, Coordonator al Departamentului pentru dezvoltare durabilă, Guvernul României

Alexandra Maria BOCȘE, Consilier de stat, Departamentul de Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale

Antonel TĂNASE, Secretar general, Secretariatul General al Guvernului României

Anna Piccinni, Policy Analyst, coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă, Direcția guvernare publică, OCDE

Scherie Nicol, Senior Policy Analyst, Budgeting and Public Management Division, Direcția Guvernare Publică, OECD

Brenda Pequeño, Ministerul de Finanțe, Mexic

Philippe Vermeulen, expert internațional, fost funcționar public al guvernului belgian.

Detalii tehnice

Evenimentul se va desfășura în limba engleză și va putea fi urmărit live pe pagina de Facebook a Departamentului începând cu ora 12:00.

https://www.facebook.com/departamentulpentrudezvoltaredurabila/