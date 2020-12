ViewSonic Corp., lider global pe piata solutiilor de afisare, a lansat noul driver vTouch pentru monitoarele cu functie de control tactil ViewSonic din seria TD. Acesta le permite utilizatorilor de sisteme macOS sa foloseasca suportul tactil si controlul prin gesturi, beneficiind in acest fel de toate avantajele oferite de modelele ViewSonic TD, pentru un nivel superior de productivitate. Utilizatorii de monitoare ViewSonic TD pot descarca driverul ViewSonic TD de la adresa: https://www.viewsonic.com/touch/touchscreen-monitor#mac .

“ViewSonic isi asuma rolul de lider in industrie prin lansarea driverului vTouch, rezolvand in acest fel problema cu care se confrunta utilizatorii de sisteme Mac. Anterior introducerii acestuia, utilizatorii de sisteme Mac nu puteau utiliza monitoare externe cu functie pentru control tactil din cauza conditiilor impuse de macOS. In cel mai fericit caz, ei puteau beneficia de functionalitate single touch”, a spus Oscar Lin, seful diviziei de monitoare la ViewSonic, completand: “In aceste conditii, nivelul de productivitate era limitat. Prin lansarea vTouch, oferim acum acces atat la functia tactila, cat si la controlul prin gesturi, tuturor sistemelor Mac echipate cu astfel de monitoare externe.”

Utilizatorii de modele TD pot descarca driverul vTouch de pe pagina web ViewSonic. Acesta este compatibil cu intreaga gama TD si, odata instalat, le permite utilizatorilor de Mac sa beneficieze de functionalitatea multi-touch completa pe sisteme macOS cu monitoare externe. In plus, majoritatea functiilor disponibile sunt identice cu cele asigurate de trackpad-urile sistemelor Mac.

Monitoarele cu functie tactila ViewSonic TD adopta un format compact si un design „curat”, ceea ce le permite sa se integreze cu usurinta in orice scenariu de lucru. Sunt disponibile ecrane cu suprafete tactile rezistive, optice si capacitive – fiecare garantand beneficii unice pentru diverse aplicatii.

vTouch va continua sa primeasca imbunatatiri, pentru a oferi si mai multe functii avansate. Datorita compatibilitatii cu macOS 10.6 sau versiuni mai noi, vTouch functioneaza atat la nivelul sistemului de operare, cat si la nivel de aplicatie1, eliminand in acest fel posibilitatea aparitiei unor probleme.

1Versiunea actuala – vTouch1.0 – asigura compatibilitatea cu macOS Catalina, dar nu si cu cea mai recenta versiune macOS – Big Sur.